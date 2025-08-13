楊柳要撞進來了！　高雄「3間影城」照常營業

▲楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

中度颱風楊柳來勢洶洶，中南部地區共9縣市今日停班停課，許多百貨、影城也陸續宣布停業一天。不過，高雄「台鋁影城」和「環球影城」、「喜樂時代影城」則照常營業，不少網友擔憂表示，「百貨業、電影院還是好好休息吧！」

粉專「高雄點 Kaohsiungtien」稍早發文，整理出本日高雄商場的營運狀況，百貨業清一色休館一天。影城部分，目前大遠百威秀影城、國賓影城SKM（義大）、秀泰影城夢時代（岡山）、in89電影館（駁二／大立）均停業一天；不過台鋁影城、環球影城、喜樂時代影城照常營業。

▲夢時代購物中心休館一天。（圖／記者張雅雲攝）

至於大賣場部分，包括大樂購物中心、家樂福、好市多、大全聯都是照常營業。而Uber Eats和Foodpanda則停止外送一天。

對此，網友們紛紛回應，「這次百貨都來真的了」、「希望所有人都能休息，尤其服務業，不然出門真的很危險」、「太好了，終於看到百貨休息」、「好市多要炸了」、「各大百貨良心發現，早上竟然沒有開」、「等等就會開始下雨了」、「這才像話」、「三寶才會去看電影唱歌逛街」、「無風無雨，風雨前的寧靜，看來下午不簡單」。

▲MLD台鋁發出公告。（圖／翻攝自臉書／MLD台鋁）

另外，「MLD台鋁」稍早在粉專公告，因颱風因素，MLD台鋁今日暫停營業；晶綺盛宴、台鋁影城、賓士KTV，正常營業。而主題餐廳的部分，包括青花驕、築間幸福鍋物、燒肉smile，也是正常營業。