台鐵晚間6時前「花東線、南迴線」全停駛　南部對號列車午後停開

▲楊柳颱風來襲，台鐵調整列車運行。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風影響加劇，台鐵公司宣布，今天(13日)晚間6時前，花東線台東到花蓮、南迴線新左營到台東各級列車全面停駛；西部幹線中午過後彰化=潮州=枋寮對號列車停駛，區間車視風雨狀況調整。沙崙支線中午過後停駛。至於台鐵晚間6時後行駛計畫將於下午2時公布。

因應楊柳颱風陸上警報發布，台鐵公司公布晚間6時前列車行駛計畫，其中西部幹線基隆=潮州=枋寮部分，對號列車基隆=彰化間正常行駛，另下行列車自117次後至145次對號列車行駛至彰化，彰化=潮州=枋寮各次列車停駛，385次全區間停駛。511次行駛至彰化、137次行駛至台中、177次全區間行駛、477次花蓮=員林行駛、283次花蓮=斗六行駛。

西部幹線上行列車自124次後至150次潮州至彰化停駛，彰化=基隆正常行駛。372次全區間停駛、554次彰化=花蓮行駛、136次台中=南港行駛。西部幹線區間車基隆=彰化間正常行駛，彰化=枋寮間視風雨狀況調整。

東部幹線部分，北迴線、宜蘭線花蓮=樹林等各級列車正常行駛；花東線台東=花蓮各級列車停駛。南迴線新左營=台東各級列車停駛。

支線方面，中午過後，沙崙線自3731次、3734次起停駛。平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線皆正常行駛。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

