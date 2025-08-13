　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵晚間6時前「花東線、南迴線」全停駛　南部對號列車午後停開

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲楊柳颱風來襲，台鐵調整列車運行。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風影響加劇，台鐵公司宣布，今天(13日)晚間6時前，花東線台東到花蓮、南迴線新左營到台東各級列車全面停駛；西部幹線中午過後彰化=潮州=枋寮對號列車停駛，區間車視風雨狀況調整。沙崙支線中午過後停駛。至於台鐵晚間6時後行駛計畫將於下午2時公布。

因應楊柳颱風陸上警報發布，台鐵公司公布晚間6時前列車行駛計畫，其中西部幹線基隆=潮州=枋寮部分，對號列車基隆=彰化間正常行駛，另下行列車自117次後至145次對號列車行駛至彰化，彰化=潮州=枋寮各次列車停駛，385次全區間停駛。511次行駛至彰化、137次行駛至台中、177次全區間行駛、477次花蓮=員林行駛、283次花蓮=斗六行駛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西部幹線上行列車自124次後至150次潮州至彰化停駛，彰化=基隆正常行駛。372次全區間停駛、554次彰化=花蓮行駛、136次台中=南港行駛。西部幹線區間車基隆=彰化間正常行駛，彰化=枋寮間視風雨狀況調整。

東部幹線部分，北迴線、宜蘭線花蓮=樹林等各級列車正常行駛；花東線台東=花蓮各級列車停駛。南迴線新左營=台東各級列車停駛。

支線方面，中午過後，沙崙線自3731次、3734次起停駛。平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線皆正常行駛。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
停班課沒份！　王惠美臉書被「咕嚕咕嚕」洗版
快訊／台大醫院總院3樓空橋火警！　消防衝現場
台鐵晚間6時前「花東線、南迴線」全停駛　南部對號列車午後停開
周春米轟：郭智輝部長你錯了！　睦鄰費發言令人遺憾
楊柳強度達巔峰！　台北下半天風力逼停班課標準
快訊／楊柳颱風襲台　20間百貨宣布今停業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊柳要撞進來了！　高雄「3間影城」照常營業

楊柳撲台！南橫勤和至復興預警性封閉　公路局：別進山區

台鐵晚間6時前「花東線、南迴線」全停駛　南部對號列車午後停開

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

點亮學生「創業夢」邁特電子捐贈20萬元　助力「全國學生創業挑戰賽」發光起跑

快訊／楊柳撲台！高雄百貨今難得放颱風假　漢神2館、夢時代休館

遠傳今晨「電話不通」網友慘被丟包　官網公告致歉

高鐵下午2時起取消原班表　雙向每小時各發3班全車自由座

快訊／楊柳走更快！　要撞進來了

楊柳直撲「南北兩樣情」　信義威秀一早爆百人

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

楊柳要撞進來了！　高雄「3間影城」照常營業

楊柳撲台！南橫勤和至復興預警性封閉　公路局：別進山區

台鐵晚間6時前「花東線、南迴線」全停駛　南部對號列車午後停開

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

點亮學生「創業夢」邁特電子捐贈20萬元　助力「全國學生創業挑戰賽」發光起跑

快訊／楊柳撲台！高雄百貨今難得放颱風假　漢神2館、夢時代休館

遠傳今晨「電話不通」網友慘被丟包　官網公告致歉

高鐵下午2時起取消原班表　雙向每小時各發3班全車自由座

快訊／楊柳走更快！　要撞進來了

楊柳直撲「南北兩樣情」　信義威秀一早爆百人

阿斯巴甜會殺好菌　醫揭吃代糖仍發胖謎底：腸道菌相平衡被破壞

停班課沒份彰化人炸鍋　王惠美臉書慘被「咕嚕咕嚕」洗版

林岱樺私訊遭揭露　王婉諭：司法失去信任「倒下的是民主制度」

楊柳要撞進來了！　高雄「3間影城」照常營業

快訊／台大醫院總院3樓空橋火警！　消防急衝現場

5年前為890g早產兒轉行！　韓星成「爆紅咖啡廳老闆」驚曝高收入

郭智輝嗆砍敦親睦鄰費　莊瑞雄緩頰：講話直白、跟事實沒太大差距

傳盧秀燕不選黨主席　李乾龍傻眼：她多次跟我表達強烈參選意願

降關稅利多發酵，日股衝破新高！外銷龍頭股全面勁揚

陸公園荷花池撈出100多發步槍子彈　大型磁鐵找手機意外發現

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

生活熱門新聞

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

楊柳長大穿尾台灣　切2波強風豪雨

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

快訊／楊柳「長大又增強」達顛峰　06：00暴風圈觸陸

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

快訊／楊柳颱風眼超清楚　最新動向曝

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

快訊／楊柳走更快！　要撞進來了

楊柳走很快估中午登陸　風雨最劇時刻來了

更多熱門

相關新聞

停班課沒份彰化人炸鍋　王惠美臉書被洗版

停班課沒份彰化人炸鍋　王惠美臉書被洗版

楊柳颱風逼近，中央氣象署已發布陸上警報，彰化縣被列入警戒範圍。昨晚8點，縣府宣布，今日風雨未達停班停課標準，維持正常上班上課，但呼籲民眾外出務必注意安全。此決定一出，立即引發民眾兩極反應，尤其鄰近的雲林縣已宣布放假，讓不少彰化網友湧入縣長王惠美臉書狂刷一整排「咕嚕咕嚕」嘲諷。

楊柳要撞進來了！　高雄「3間影城」照常營業

楊柳要撞進來了！　高雄「3間影城」照常營業

南橫公路勤和至復興預警封閉

南橫公路勤和至復興預警封閉

楊柳來襲！南部海巡加強沿海巡查

楊柳來襲！南部海巡加強沿海巡查

拚反罷行程滿檔！游顥血尿送醫　強調「馬上歸隊」全力協助防颱

拚反罷行程滿檔！游顥血尿送醫　強調「馬上歸隊」全力協助防颱

關鍵字：

颱風楊柳台鐵列車行駛停駛交通

讀者迴響

熱門新聞

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

徐佳瑩爆7年婚變！比爾賈獨揪男助理看午夜場電影

男闖日租套房性侵　女突醒：為什麼是你

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

楊柳長大穿尾台灣　切2波強風豪雨

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面