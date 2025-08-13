賴清德滿意度「北中南都大跌」　林濁水嘆太嚴重：毫無裝糊塗空間

▲林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

近日多份最新民調顯示，總統賴清德施政滿意度大幅下滑，在《美麗島電子報》最新「7月國政民調」，賴清德滿意度34.6%，相較上月大跌10.1個百分點、另有56.6%不滿意。對此，前立委林濁水今（13日）指出，這份民調總統聲望在全國普遍下降，北中南都下降至少4個百分點到22個百分點。他強調，民眾對民進黨強烈質疑，不相信全面執政不會流於傲慢濫權，若置之不理，民進黨縱使未來贏得總統選舉，也是朝小野大之局，事態太嚴重了，毫無繼續裝糊塗的空間。

林濁水表示，大罷免大敗、南部大水災、關稅交相衝擊，賴總統民望崩盤，台灣民意基金會、震傳媒、戴立安民調，滿意度都掉到35%左右，不滿意全竄升到50%以上。尤其美麗島民調，總統聲望在全國各地普遍下降，但是區域性差別也非常大。

林濁水指出，第一、滿意度下降最嚴重的是非災區的北部罷區，台北從55.8%掉到33.2%，竟有22.6個百分點掉了；桃竹苗40.2%掉到26.5%，掉了13.7個百分點；新北46.4%掉到36.7%，掉了9.7個百分點。

林濁水指出，第二、在傳產聚落及農漁產地，兼受水災和關稅雙重衝擊的南部，雲嘉南從46.1%掉到了41.6%，下降了4.5個百分點；高屏從53.2%掉到46%，掉了7.2個百分點。

林濁水提到，第三、在兼受大罷免、水災、關稅三重衝擊的中部，中彰投從36.1%掉到27.3%，下降了9.8個百分點。

林濁水認為，從上面的對照可見，對總統聲望衝擊最劇烈的是大罷免。若依他1年來的分析和學者小笠原的結論，大罷免敗於民眾對民進黨的民主信念強烈質疑，不相信如果全面執政不會流於傲慢濫權。

林濁水強調，目前這項質疑如此強烈，要洗刷並不容易，但若置之不理民進黨縱使未來贏得總統選舉，也是朝小野大之局。事態太嚴重了，民進黨毫無繼續裝糊塗的空間。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年7月28至30日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1082人（住宅電話705人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

▼總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）