綠中常會「粉底液之亂」王世堅1句話爆怒火　王義川、李晏榕反應曝

▲民進黨立委王世堅受訪（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市長盧秀燕日前勘災不脫妝，被民進黨立委王義川酸「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，民進黨性平部重話痛批自己人，怒喊「我們不要厭女的台派」，這讓民進黨部分黨公職、支持者吵成一團。據了解，今（13日）民進黨中常會上，兩造當事人王義川、李晏榕都在場，但並未發言，反而是力挺性平部的王世堅、為王義川力爭程序正義的中常委陳茂松兩人吵得不可開交，從9樓開會一路吵到搭電梯時還在爭論，王世堅一句「不然你來試看看？」讓陳茂松在1樓大廳大罵「現在是怎樣」、「你最會講你先來講啊！」、「你最聰明？」王世堅則並未搭理，快步搭車離去。

今是民進黨中常會，對於王義川失言，王世堅會前受訪時表示，這件事情社會已經做出判決，非常清楚、不用置喙，社會看法一致。有媒體追問，李晏榕是否應該下台？王世堅詫異表示，社會判斷不是這樣，「怎麼會是李晏榕下台？會錯意了吧」。

據了解，中常會上，同屬正國會派系的中常委陳茂松先為王義川抱屈，認為王義川相關言論無涉厭女，更開嗆李晏榕「自以為聖女、仙姑」，未內部會議、找當事人說明就公開批判是犯上。隨後發言的王世堅則力挺李晏榕，強調性平價值本來就是民進黨所追求。短短5分鐘，兩人吵得臉紅脖子粗，陳茂松堅持程序有問題、王世堅則力挺性平部發文，否則民進黨會衰亡。而當事人王義川、李晏榕都在場，但2人並未發言。

中常會尾聲，黨主席賴清德裁示，既然是黨內的對話與辯論，就沒有誰辭職與否的問題，但希望黨內的同志們在論辯的過程當中，仍然可以秉持三個原則。第一，面對面的溝通，不隔空喊話。第二，理性的對話。第三，堅持我們的理念，理念是互相說服，不是零和競爭。賴清德強調，民進黨是一個民主進步的政黨，對民主理念的堅持，對進步價值的追求，不曾停歇腳步。

不過，直到散會後，陳茂松仍氣憤難平，2人從9樓搭電梯就一路吵到大樓外，據轉述，陳、王2人搭電梯時還在爭論，王世堅一句「不然你來試看看？」陳茂松在1樓大廳追著王世堅罵「現在是怎樣」、「你最會講你先來講啊！」、「你最聰明？」王世堅則並未搭理，快步搭車離去。

陳茂松受訪時表示，性平部不要斷章取義，什麼性平問題？婦女部現在改這樣？外面講的一堆，像是詹江村、館長，整天講的一些髒話，就不是性平問題？這些都不講，卻先砍自己人。陳還說，王世堅有什麼好不高興？王義川到各縣市征戰，一天講好幾個小時，一句小小偏差，就打下去，說是打自己的小孩，李晏榕的年紀生得出王義川嗎？不就很大？誇大到這種地步，從黨的組織來看，王義川才是上司，程序上應該先開會，性平部有嗎？

陳茂松認為，李晏榕直接寫一寫就對外發文，「好像自己是聖女、仙姑一樣！」自己跟李晏榕沒有什麼糾葛跟派系問題，這是社會多元、對事情的看法，自己黨裡面不應該這樣砍。黨內有多元聲音，但也要有規矩跟程序內部討論，如果主管覺得不妥當，也要約定時間通知、說明，什麼都沒有就對外發布，這是犯上，程序真的有問題。