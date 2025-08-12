　
生活

你的「緊張開關」什麼時候會被打開？超準心測揭密

▲▼心理測驗,心測,緊張,個性,特質。（圖／取自免費圖衷pexels）

▲透過簡單的選圖心理測驗，找出觸發你緊張情緒的關鍵時刻，幫助更好地調整心態面對生活挑戰。（圖／取自免費圖衷pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

當人變得敏感或緊繃時，往往會因為一點小事就感到不安、情緒低落，甚至坐立難安。就算平常再冷靜的人，也可能因為某個契機而突然變得神經兮兮。你知道自己是在什麼情況下特別容易「緊張」嗎？透過日本網站《TRILL》的心理測驗，來看看你的緊張觸發點在哪裡吧！

Q：請憑直覺回答，下圖看起來最像什麼？

▲▼心理測驗,心測,緊張,個性,特質。（圖／翻攝自心測官網）

1、掃帚
2、鏟子
3、果實
4、毛筆筆尖

選好了嗎？往下看結果！

選掃帚的人：當與人相處不順時，你會特別緊張

如果你看到的是掃帚，代表當你與周遭的人相處不順時，就容易感到緊張。你本身擅長建立人際關係，適應力高，也能在各種場合找到自己的位置，因此「相處融洽」對你來說是理所當然的事。

然而，一旦遇到相性不合或對你有敵意的人，就會讓你心情低落、焦慮加劇。要記得，就算你已經很友善，還是會有人處不來，那不是你的問題。遇到無法改善的關係，轉換環境、尋找新的人際圈，比勉強自己硬撐更重要。

選鏟子的人：當前路未卜時，你會感到不安

選擇鏟子的人，面對未來不確定的情況時最容易陷入緊張。你喜歡事先規劃、準備萬全才行動，不擅長臨時應變。一旦失去明確方向，就會覺得腳下不穩，開始胡思亂想：「這種狀況要撐到什麼時候？」、「會不會永遠都解決不了？」

建議在看不清未來時，先把視線拉回當下，專注在「此刻能做的事」。這樣不僅能減少焦慮，也能重新建立行動的踏實感。

選果實的人：有心事時，你會鑽牛角尖

看到果實的人，當心裡有掛念的事，就容易變得緊張，甚至越想越悲觀。你想像力豐富，但也因此容易自行腦補各種最壞的結果；再加上你不常向他人傾訴，喜歡獨自解決問題，結果反而讓焦慮持續發酵。

當有煩惱時，不妨先行動起來，或向信任的朋友傾訴，往往能比自己苦思更快找到解決方案。及早確認與處理問題，可以防止小煩惱變成壓垮自己的大石頭。

選毛筆筆尖的人：在開始新事物前最緊張

看到毛筆筆尖的人，在踏出第一步前往往最容易感到緊張。真正開始之後，你反而能投入其中、漸入佳境，但在那之前，各種負面情緒，怕失敗、怕後悔、怕麻煩等都可能湧上心頭。

你的特性是「一旦開始就停不下來」，所以與其給自己太多思考時間，不如快刀斬亂麻，直接行動。等待的時間越長，緊張感也會被無限放大。


 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

你的「緊張開關」什麼時候會被打開？超準心測揭密

