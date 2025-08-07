　
生活

超準心測！找出你讓人默默有壓力的原因

▲▼心理測驗,壓力,人際,理性,親密關係。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一句話、一個眼神，可能你沒察覺，但別人已經喘不過氣；來玩心理測驗看看你是怎麼在不知不覺中給人壓力的。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

有時候，即使你自己完全沒有那個意思，但你的言行卻可能在不知不覺中給他人帶來壓力。明明是出於好意的一句話，或是平常無意識的態度，可能已經讓對方感到緊張或有壓迫感了。來玩日本網站《TRILL》的心理測驗，看出你在人際互動中隱藏的特質，試著用更客觀的角度重新認識自己，或許能成為建立更好人際關係的一個契機，趕快來玩玩看！

Q：請依直覺選擇這張圖讓你聯想到什麼？

▲▼心理測驗,壓力,人際,理性,親密關係。（圖／翻攝自心測官網）

1、山
2、融化的巧克力
3、石頭牆
4、懸崖

選「山」的人：你的高標準，可能讓人壓力山大

你是那種總是訂下高目標、一步一步努力實踐的人。這樣的你，認真又積極，但也可能不知不覺讓周圍的人產生壓力──彷彿你在說「你也該努力一點吧」，即使你並沒有這個意思。

其實你是希望大家一起成長，心態正向，但每個人都有自己的步調與目標。當你用自己的標準來看待別人的努力時，可能會讓對方感到焦慮或自卑。請試著肯定他人的小進步，欣賞每個人的不同節奏，這樣能讓彼此的關係更輕鬆自在。

選「融化的巧克力」的人：你對親密關係的期待，可能讓人喘不過氣

你渴望與人之間有深層的情感連結，期待彼此能心意相通、無話不談。這樣的情感投入雖然溫柔動人，但當你太渴望這份「時時心靈相通」的關係時，對方可能會覺得有點壓迫，像是非得分享心情不可，連想安靜一下都變得困難。

人與人之間的距離需要拿捏得宜。有時候，讓對方有喘息空間、在一旁默默守候，反而能讓信任感自然萌芽。理解並尊重對方想獨處或不想多談的心情，會讓關係更自在長久。

選「石頭牆」的人：你的理性發言，有時讓人難以招架

你是那種習慣用邏輯思考、講求公平正確的人。你不輕易被情緒左右，傾向根據事實下判斷。雖然你出發點是對的，但這樣的「正論」有時會像一道厚重的牆，讓人無法說出口自己的情緒或不同觀點。

溝通不只是為了找出正解，更重要的是接住彼此的感受。試著先說「我懂你的想法」，給對方一個情緒的落點，再表達你的觀點，會讓人更願意敞開心房，壓力也會自然消散。

選「懸崖」的人：你太想要結論，讓人有被逼急的感覺

你不太能接受模糊不清的狀況，喜歡事情有個明確的結果。這樣的你，決斷力強、效率高，但同時也容易讓身邊的人覺得有壓力，彷彿必須馬上給出答案，不能多想一步。

對那些喜歡慢慢消化、反覆思考的人來說，你的「快刀斬亂麻」可能變成一種不容猶豫的壓力。試著接受「有些問題就是需要時間」，有時放慢腳步、說聲「我們可以再想一想」，反而會讓對方更有安全感，也能做出更穩妥的決定。


 

更多新聞
分享給朋友：

推薦閱讀

相關新聞

收拾房間哪件事先做？探究潛意識

收拾房間哪件事先做？探究潛意識

沒有經過謹慎思考的下意識行為，很多時候會反映出你個人的處事方式與心理狀態，以下這個心理測驗最近在網路上廣受討論，不少做過的人都覺得很準，立刻來試試看。

葉總肯定朱育賢關鍵時刻建功

葉總肯定朱育賢關鍵時刻建功

你是哪種溫柔類型？超準起司吃法心測洩漏你的貼心特質

你是哪種溫柔類型？超準起司吃法心測洩漏你的貼心特質

30歲就焦慮中年危機！心態從懷舊到倦怠「社群壓力」成幫兇

30歲就焦慮中年危機！心態從懷舊到倦怠「社群壓力」成幫兇

花蓮急診壓力升高　衞生局籲讓出生命緊急通道

花蓮急診壓力升高　衞生局籲讓出生命緊急通道

