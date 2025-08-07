超神準心理測驗！看「蜜蜂飛哪裡」測工作狂指數　

▲加班成癮還是愛摸魚，心理測驗曝光你的拚命程度。（圖／取自pexels，下同）

記者楊智雯／綜合報導

週末還在回工作訊息、深夜還在趕報告，你也是這樣的「工作狂」嗎？明明身體已經累到不行，卻還是強迫自己繼續加班，甚至連續熬夜好幾晚也在所不惜！不過你真的是因為熱愛工作才這麼拼命，還是只是強迫性地無法停下來？日本網站《占TV》推出超準測試，透過簡單題目就能測出你的「工作狂指數」，在這項心理測驗中，飛翔的蜜蜂象徵著勞動與工作，牠們總是辛勤地往返於蜂巢和外界之間，為整個蜂群默默付出，透過觀察你對蜜蜂飛行目的地的直覺判斷，可以反映出你內心對工作的態度，快來看看你是否已經工作成癮，該是時候調整工作與生活的平衡了！

Ｑ：一隻蜜蜂正在飛，你認為它要去哪裡？

A：蜂巢

B：花田

C：房子

D：人多的地方

測驗結果解析：

A：蜂巢，工作狂指數100%！

你是標準的工作機器人，選擇蜂巢的你，簡直就是現代版的工作狂代表！蜂巢是蜜蜂最重要的工作基地，而你無論清醒或睡夢中都在思考工作，經常加班到深夜、把工作帶回家處理，甚至週末也自動自發想要進公司，適度放鬆對身心健康非常重要，記得刻意安排時間讓大腦「關機」，別讓自己成為工作的奴隸！

B：花田，工作狂指數20%！

小心被老闆盯上，花田是蜜蜂採蜜休息的悠閒場所，選擇這個答案的你工作狂程度相當低，甚至可能有「摸魚」傾向！或許是對現在的工作缺乏熱忱，上班時常常神遊、瀏覽無關網站，或是廁所一待就是半小時，雖然工作不用太拼命，但也別太過放鬆，小心被主管關切喔！

C：房子，工作狂指數50%！

下班難斷線需注意，房子象徵蜜蜂的建造工作場所，你的工作態度算是中規中矩，雖然不到瘋狂加班的程度，但責任感還是很強，最大的問題是「關機能力」不足，休假時腦海中仍會不自覺想起工作內容，建議學習更明確地劃分工作與私人時間，才能真正達到身心平衡！

D：人多的地方，工作狂指數70%！

壓力破表快爆炸，人多的地方容易讓蜜蜂感到緊張甚至攻擊人，這反映出你的工作壓力已經相當高！一想到工作就心神不寧、焦慮不安，這種狀態長期下去對身心都是極大負擔。建議主動與主管溝通工作量，適時為自己減壓，避免走向過勞的危險邊緣！