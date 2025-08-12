台鐵明中午前「花東線、南迴線」全面停駛　觀光列車停開

▲楊柳颱風來襲，台鐵調整列車運行。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風進逼，預計明天(13日)登陸，台鐵公司宣布，明天中午12時前，花東線台北到花蓮、南迴線新左營到台東等各級列車停駛。

受到颱風威脅，台鐵公司今晚間公布明天中午12時前列車運行狀況，其中西部幹線基隆=潮州=枋寮部分，對號下行列車自131次(含)前各次列車正常行駛；117、121、123次行駛至彰化；371、161、111次行駛至潮州；301次全區間停駛。對號上行列車自122次(含)前各次列車正常行駛；162次潮州=南港間正常行駛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西部幹線區間車及區間快車部分，基隆=潮州間正常行駛，潮州=枋寮間視風雨狀況調整。

東部幹線方面，台鐵公司表示，北迴線、宜蘭線花蓮=樹林等，各級列車正常行駛；花東線台東=花蓮各級列車停駛。南迴線新左營=台東各級列車停駛；411、415次改由花蓮始發。支線則是正常行駛。

環島觀光列車1次、2次，藍皮列車5898次、5899次，鳴日廚房6008次、6009次列車各停駛。

台鐵公司說明，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

