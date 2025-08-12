LIVE／楊柳更猛了還會長大！15小時穿台路徑「強風雨」時程曝

記者許力方／台北報導

今年第11號楊柳颱風（Podul）直撲台灣，全台已有8縣市宣布明天（13日）停班停課。中央氣象署已於今（12日）午發布颱風海陸警報，當中陸警並包含花東、彰化以南10縣市，持續升級16縣市「豪大雨特報」和全台縣市的「陸上強風特報」。過去3小時楊柳持續增強、擴大暴風圈， 預估未來還有稍微增強變大趨勢，其暴風圈在明天清晨進入台灣陸地、並穿越南台灣，氣象署今晚8時40分針對陸警發布最新說明。

氣象署重要時間估計：

12日14時30分 — 陸上颱風警報

13日03時 — 暴風圈進入台灣近海

13日07時 — 暴風圈進入台灣陸地

13日22時 — 暴風圈離開台灣本島

14日05時 — 暴風圈脫離警戒範圍

【20:15豪雨特報】

＊大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

＊豪雨：嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島

＊大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣

【19:15海上陸上颱風警報】

陸警範圍：花蓮、台東、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東。

海警範圍：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

▼楊柳登陸穿台路徑 。（圖／中央氣象署）



▼楊柳強風雨時程 。（圖／中央氣象署）

