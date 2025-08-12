高鐵明天中午前正常行駛　旅客未搭乘「1年內全額退票」

▲楊柳颱風來襲，高鐵明天中午前正常行駛，明上午公布午後列車運行。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

楊柳颱風進逼，預計明天(13日)登陸，台灣高鐵宣布，明天中午12時前全線正常行駛，一旦風速或雨量過大，列車將採速限行駛，另中午過後營運模式將於明天上午9點前公布。

因應楊柳颱風來襲， 台灣高鐵表示，高鐵已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態。依據目前各項氣象資訊綜合研判，明（13日）中午12時以前全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車。後續將進一步蒐集颱風相關資訊後，規劃明（13）日中午12時以後之營運模式，並於明（13）日上午9時前宣布公告。

高鐵公司指出，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。

此外，高鐵公司也公布颱風期間相關退費及退票規定，高鐵公司說明，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

高鐵公司指出，為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。