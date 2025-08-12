明天華航、長榮部分航班停飛　離島船班129航次停航

▲受楊柳颱風影響，中華航空明天部分航班取消。（示意圖／華航提供）

記者周湘芸／台北報導

受楊柳颱風影響，明天部分國際航班取消及異動，中華航空桃園及高雄共有27班往返航班取消；長榮航空明天下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間。另外，航港局也說，明天離島預估有14航線、129航次交通船停航。

中華航空：

[廣告]請繼續往下閱讀...

（一）桃園航班取消

CI116/CI117 桃園往返福岡

CI122/CI123 桃園往返沖繩

CI162/CI163 桃園往返首爾仁川

CI527/CI528 桃園往返深圳

CI703/CI704 桃園往返馬尼拉

CI915/CI916、CI919/CI920、CI923/CI924 桃園往返香港

（二）高雄航班取消

CI126/CI127 高雄往返東京成田

CI132/CI133 高雄往返沖繩

CI176/CI177 高雄往返大阪

CI839/CI840 高雄往返曼谷

CI934 香港飛往高雄

CI935/CI936 高雄往返香港

長榮航空：

受楊柳颱風影響，明天下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊可利用長榮航空官網 www.evaair.com 或APP查詢。

離島海運：

1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。

2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

4.金門-石井：全部停航(4航次)。

5.金門-五通：全部停航(24航次)。

6.高雄-馬公：全部停航(2航次)。

7.布袋-馬公：全部停航(16航次)。

8.馬公-望安-七美：全部停航(2航次)。

9.將軍-東吉：全部停航(2航次)。

10.東港-小琉球：全部停航(50航次)。

11.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。

12.富岡-綠島：全部停航(8航次)。

13.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。

14.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。