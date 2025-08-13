楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

▲楊柳颱風警報單。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

楊柳颱風在黑潮加持下快速增強，颱風移速驚人，首波雨帶已抵達台灣，北部間歇降雨、東部持續性風雨顯著，蘭嶼、綠島及台灣本島風勢逐漸增強，民間氣象愛好粉專「觀氣象看天氣」發文提醒民眾留意極端天氣的驟變。

這次颱風的北側受副熱帶高壓影響，風區範圍比南側更廣，雖然南側對流旺盛，但北側的強風更具威脅。對比之下，北側登陸區域的極端陣風破壞力更高，特別是台東及北部沿海地區，務必嚴加防範。專家指出，楊柳的快速移動速度可能加劇災害的強度。

▲楊柳颱風中心即將登陸。圖／中央氣象署）

隨著颱風逐漸逼近，今早開始花東及恆春半島風雨陸續增強，高山迎風面風勢猛烈。中午前後，颱風中心可能登陸台東，當地陣風恐達14級以上。北部沿海及西部內陸也不容輕忽，焚風效應可能影響中部，氣候急速轉變。這樣的氣象衝突，讓台灣的東西部展現截然不同的風雨型態。

下午至晚上，颱風翻越中央山脈進入台灣海峽，北部地區風勢明顯加強，東北角甚至可能出現10級強風。台北市區也有機會達到9級以上，接近停班停課標準。此時，南部雲林至屏東一帶的回南現象更加顯著，澎湖風雨劇烈。專家提醒，台灣各地風雨影響時間不同，但防災準備要同步到位，才能減少損失。