楊柳一路長大「穿尾」台灣　風速增強！中央山脈切2波強風豪雨

▲楊柳颱風預估中午前後登陸台東一帶。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署持續針對第11號中颱「楊柳」（Podul）發布「海上陸上颱風警報」，隨著颱風接近，陸警範圍已經擴大包含苗栗以南、花東澎金14縣市，楊柳過去強度增強、暴風半徑略為擴大，近中心風速達每秒38公尺，7級暴風半徑150公里，向西北西移動，預估今天（13日）中午前後登陸東南部，在這之前它所處環境仍有利發展，有逐漸增強趨勢。

資深預報員朱美霖表示，未來楊柳移動路徑，約在今天中午左右接近台東附近登陸，並通過台灣上空，傍晚從雲嘉南附近出海，晚間至明天（14日）經過澎湖並登陸大陸，整體就會減弱影響台灣。雷達回波顯示，颱風中心正在進入台灣附近範圍中，外圍雲系已影響附近海域，蘭嶼、綠島開始受間歇風雨影響。

▲楊柳還有逐漸增強擴大暴風圈的趨勢。（圖／NCDR、中央氣象署）



朱美霖指出，今天全台各地都有降雨機率，東半部、嘉義以南有陣雨或雷雨，並有局部豪大雨或豪雨以上等級降雨發生。今天上午之前，颱風環流接近，蘭嶼、綠島、東半部風勢增強，受颱風近中心強風影響，東南部風勢逐漸增大，在其環流影響下，西半部、西南部沿海也有強陣風發生；在颱風最接近時，中午前後到下午這段時間，楊柳登陸之後，逐漸進入中央山脈以西一側，風勢上，蘭嶼、綠島、花東風勢強勁，同時西南部風向轉偏西、西南風，下半天雲林以南風勢也會起來，另外全台內陸到沿海有強勁風勢，傍晚澎湖也有強風。

雨量與風力時程類似，明天上午雨勢間歇性增多，東半部、大台北有間歇陣雨；上午到中午，較強的颱風近中心豪雨區域影響東半部、蘭嶼綠島，這段期間東半部、高屏地區雨勢增多；下午到晚上颱風登陸台灣上空，花東雨勢持續，雲林以南雨勢逐漸顯著；到了晚間颱風通過澎湖海域，台灣海峽降雨強，本島雨勢減弱但澎湖金門仍要留意強風豪雨。

今天是颱風影響風雨最劇烈的一天，但楊柳「來得快去得也快」，氣象署已經發布全台22縣市的「陸上強風特報」、和18縣市的「豪雨特報」，颱風中午前後接近花東，其中花東、蘭嶼綠島有強勁風勢，台東、蘭嶼綠島受颱風近中心「破壞性強風」影響，有局部平均風12級以上或陣風14級以上發生，氣象署將視情況評估區域發布強風告警。

總結，今天東半部、屏東、東南部山區風雨白天明顯，嘉義以南午後風雨明顯增大，澎湖、金門傍晚到晚起風雨增強，各地雨勢早上還不明顯，但沿海空曠地區、大台北平地也會有強陣風，馬祖受偏東風影響也有強陣風。颱風在東南邊和接近出海時，都可能因暴潮致使沿海低窪地區有海水倒灌、積淹水。