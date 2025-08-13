「甜甜圈楊柳」穿中央山脈重整風雨暴增　專家預警：大台北9級強風

▲楊柳颱風開眼後持續增強，近中心最大風速達每秒40公尺、7級暴風半徑150公里。（圖／翻攝weathernerds）



記者許力方／台北報導

楊柳（Podul）已到家門口，中央氣象署預警，楊柳颱風預估今（13日）午後從台東附近登陸、穿過南台灣，近中心並有「破壞性強風」出現。氣象專家指出，楊柳南半圈環流對流發展比較旺盛，登陸時東半部風雨達到最強，接著颱風中心穿過中央山脈，結構過山重整，嘉義以南、澎湖風雨將會迅速轉強，「可能引發非常強的雲雨帶」，大台北也因地形有9級強陣風，相較之下新竹至雲林受山脈阻擋，反而是風雨最不明顯區域。

天氣風險公司分析師吳聖宇分析，楊柳颱風今夜已經來到家門口，逐漸進入雷達觀測範圍，颱風內核仍在持續組織中，到中午登陸台灣前，都還會呈現緩慢增強的趨勢，但因為北方是高壓乾空氣的關係，整體來說仍是南半圈的環流對流發展會比較旺盛一些。

▲楊柳登陸後穿過中央山脈，結構重整引發非常強的雲雨帶。（圖／中央氣象署）



風雨時程部分，吳聖宇指出，今天上午隨著暴風圈進入陸地，東半部地區的風雨逐漸增強，同時西半部沿海以及澎湖的風勢也會轉強，南部也將逐漸有短暫陣雨出現。颱風中心大約中午前後登陸台東縣沿岸，此時東半部地區風雨達到最強，尤其台東、南花蓮靠近中心登陸的地方，風雨最為劇烈，可能會有14級以上強陣風、以及短時強降雨發生。

下午到傍晚，颱風中心穿過中央山脈南段，逐漸轉移到台灣西南部平原，隨著颱風結構過山重整，預估嘉義以南、澎湖地區的風雨將迅速轉強，尤其颱風過山結構重整時會引發非常強的雲雨帶，為南部帶來明顯的強風大雨，不排除有豪雨等級以上降雨。同時在基隆北海岸、大台北及宜蘭受地形影響，有較強勁的偏東風，除了沿海地區風力較強，連台北也可能有7到9級左右的強陣風。相較之下，新竹以南至雲林一帶受中央山脈阻擋，內陸平原反而是風雨最不明顯的區域。

預估今天傍晚颱風就會出海進入台灣海峽，配合颱風結構重整，澎湖入夜的風雨將會達到最強，南部地區在午夜之前仍然可能會有較強陣風、以及局部大雨機會，東半部地區的風雨則是會逐漸趨於緩和。

民間「觀氣象看天氣」粉絲團也觀察表示，楊柳在中心登陸前仍有可能再增強，巔峰強度雖然只上看中颱，但因楊柳移動速度很快，颱風眼北側風速將有可能產生加乘作用，迎風面的東半部要提高警覺，若颱風受地形影響而出現短暫南偏，高屏也有可能有非常劇烈的風雨。

觀氣象看天氣根據最新的衛星風場掃描表示，楊柳北側受副高加乘風速，明顯比南側寬了許多，雖然衛星雲圖中南側對流較旺盛，但北側廣闊的強風區，勢必會為台灣北部帶來不小的風勢，尤其北北基桃宜今天照常上班課，風力最強時刻為下午至晚間，要特別注意安全。