　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強！　角隅效應10級強風狂吹北台灣

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲楊柳還在增強中。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

第11號中度颱風「楊柳」（Podul）即將登陸，中央氣象署今（12日）晚擴大陸上警報範圍至澎湖、苗栗以南13縣市，預估明天中午前後將從台東登陸、穿越南台灣，氣象專家分析，最新預測路徑變化不大，「南部、花東」需最高等級防颱準備，尤其颱風登陸後風向一轉變，風雨將又急又猛的增強。

根據氣象署觀測，11號楊柳中心今晚位在台東東南東方海面約340公里處，向西北西、朝台東近海靠近，過去3小時強度略為增強且暴風圈稍擴大，暴風圈已逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對花東、苗栗以南地區及金門、澎湖構成威脅，陸警範圍納入全台14縣市，氣象署預計，楊柳強度還有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，楊柳最新預測路徑變化不大，「南部、花東務必以最高等級做好準備」，估計南部明早天氣或許還行，但當颱風登陸，風向一轉變，風雨會又急又猛的增強，「不要以為早上無風無搖，就出門趴趴走、看電影、逛百貨公司，可能下半天就被困在裡面回不了家！」

▲▼楊柳颱風。（圖／中央氣象署、翻攝weathernerds）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲楊柳將登陸台灣，風向一轉變風雨會又急又猛的增強。（圖／中央氣象署）

楊柳過去一路增強，台灣颱風論壇指出，隨著環境改善、水氣高海溫的支持，讓楊柳環流結構越來越完整，將以巔峰之姿登陸台灣，對花東、南部將構成嚴重威脅。

「觀氣象看天氣」粉絲團也表示，隨著楊柳逐漸接近台灣，各地風勢將在明晨起逐漸增強，首當其衝的地區將落在台東地區，其次則是南部地區。預估明天中午前後颱風中心可能於台東登陸，台東陣風將來到14~15級以上，花蓮、恆春半島陣風亦有10~11級，且降雨非常劇烈。中央山脈迎風面高山，風勢更為加強、有10級以上陣風出現，北部沿海及西部沿海將有8~9級陣風。

尤其當颱風翻過中央山脈來到台灣西部並進入台灣海峽，其地形與氣流擠壓會有「角隅效應」出現，北部地區風力增強，特別是東北角，需要留意8~9級強陣風，局部甚至會到達10級；颱風出海點以南會出現明顯的「回南」，大概是雲林海邊、嘉義到屏東一帶，降雨及風勢顯著增強，嘉、南、高出海點附近甚至可能會出現11~12級陣風，澎湖風雨也會十分劇烈。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強！　角隅效應10級強風狂吹北台灣

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署最新說明

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

手賤三寶「放倒鄰車」硬塞停車格　離譜畫面瘋傳！竟真的釣出苦主

賞巴掌逼大學生下跪道歉！小琉球「田老大」店要倒了

廁所門掛鉤為何「一長一短」！他曝背後原因　網喊長知識了

楊柳開眼準備登陸！衝刺穿台「破壞性強風」將現　陸警擴大13縣市

孕媽咪看過來！民俗專家曝鬼月避煞關鍵...整理居家也是招

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課　懶人包一次看

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【狗園煉獄】新竹10多隻狗餓成白骨！現場飄屍臭

不斷更新／楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強！　角隅效應10級強風狂吹北台灣

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署最新說明

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

手賤三寶「放倒鄰車」硬塞停車格　離譜畫面瘋傳！竟真的釣出苦主

賞巴掌逼大學生下跪道歉！小琉球「田老大」店要倒了

廁所門掛鉤為何「一長一短」！他曝背後原因　網喊長知識了

楊柳開眼準備登陸！衝刺穿台「破壞性強風」將現　陸警擴大13縣市

孕媽咪看過來！民俗專家曝鬼月避煞關鍵...整理居家也是招

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課　懶人包一次看

《鬼滅之刃》太紅！日電視台重播動畫收視超高「衝破8%」

國寶級女大生下海拍AV！自曝出道原因「喜歡性行為」

破紀錄大雨狂炸日本九州　多地淹水、土石流已3死、6傷

國際火線／加薩未來命運：變成川普的《西方極樂園》？

Perplexity擬砸1兆元強奪Chrome！ 谷歌帝國岌岌可危

不斷更新／楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

生活熱門新聞

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

楊柳開眼衝刺穿台　「破壞性強風」將出現

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

快訊／11縣市明達停班課標準！濱海鄉鎮風力預測上修

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

八月中旬「四生肖」大運加身！

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

豬價飆15%！全台肉品市場13日休市一天

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

搭高鐵自由座！情侶排隊「1行為」他傻眼

更多熱門

相關新聞

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

中颱楊柳（Podul）直撲台灣，預計13日中午前後從台東附近登陸，也是對台灣影響最劇烈的時刻。稍早陸上警戒區域擴大，花東、苗栗以南地區均列入，晚間11點半再新增金門，達到14縣市，楊柳強度也增加。稍後深夜11點40分，中央氣象署將開記者會說明最新狀況。

楊柳颱風逼近！卓榮泰視導災害應變中心　下令各部會提高警覺

楊柳颱風逼近！卓榮泰視導災害應變中心　下令各部會提高警覺

屏東東港安泰醫院13日開颱風特別門診

屏東東港安泰醫院13日開颱風特別門診

楊柳颱風影響阿里山林鐵停駛公告

楊柳颱風影響阿里山林鐵停駛公告

楊柳開眼衝刺穿台　「破壞性強風」將出現

楊柳開眼衝刺穿台　「破壞性強風」將出現

關鍵字：

氣象氣象雲楊柳颱風颱風台灣颱風論壇氣象署

讀者迴響

熱門新聞

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

楊柳開眼衝刺穿台　「破壞性強風」將出現

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

前樂天女神認和馬傑森交往半年

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

快訊／11縣市明達停班課標準！濱海鄉鎮風力預測上修

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面