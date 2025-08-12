楊柳「登陸大變」風雨急猛增強！　角隅效應10級強風狂吹北台灣

▲楊柳還在增強中。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

第11號中度颱風「楊柳」（Podul）即將登陸，中央氣象署今（12日）晚擴大陸上警報範圍至澎湖、苗栗以南13縣市，預估明天中午前後將從台東登陸、穿越南台灣，氣象專家分析，最新預測路徑變化不大，「南部、花東」需最高等級防颱準備，尤其颱風登陸後風向一轉變，風雨將又急又猛的增強。

根據氣象署觀測，11號楊柳中心今晚位在台東東南東方海面約340公里處，向西北西、朝台東近海靠近，過去3小時強度略為增強且暴風圈稍擴大，暴風圈已逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對花東、苗栗以南地區及金門、澎湖構成威脅，陸警範圍納入全台14縣市，氣象署預計，楊柳強度還有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，楊柳最新預測路徑變化不大，「南部、花東務必以最高等級做好準備」，估計南部明早天氣或許還行，但當颱風登陸，風向一轉變，風雨會又急又猛的增強，「不要以為早上無風無搖，就出門趴趴走、看電影、逛百貨公司，可能下半天就被困在裡面回不了家！」

▲楊柳將登陸台灣，風向一轉變風雨會又急又猛的增強。（圖／中央氣象署）



楊柳過去一路增強，台灣颱風論壇指出，隨著環境改善、水氣高海溫的支持，讓楊柳環流結構越來越完整，將以巔峰之姿登陸台灣，對花東、南部將構成嚴重威脅。

「觀氣象看天氣」粉絲團也表示，隨著楊柳逐漸接近台灣，各地風勢將在明晨起逐漸增強，首當其衝的地區將落在台東地區，其次則是南部地區。預估明天中午前後颱風中心可能於台東登陸，台東陣風將來到14~15級以上，花蓮、恆春半島陣風亦有10~11級，且降雨非常劇烈。中央山脈迎風面高山，風勢更為加強、有10級以上陣風出現，北部沿海及西部沿海將有8~9級陣風。

尤其當颱風翻過中央山脈來到台灣西部並進入台灣海峽，其地形與氣流擠壓會有「角隅效應」出現，北部地區風力增強，特別是東北角，需要留意8~9級強陣風，局部甚至會到達10級；颱風出海點以南會出現明顯的「回南」，大概是雲林海邊、嘉義到屏東一帶，降雨及風勢顯著增強，嘉、南、高出海點附近甚至可能會出現11~12級陣風，澎湖風雨也會十分劇烈。