大陸 大陸焦點 特派現場

陪你下棋、讀書！　全球「首家」人形AI機器人4S店北京開張

▲▼ 全球首家「人形智能機器人4S店」（Robot Mall 。（圖／翻攝 財聯社）

▲ 全球首家「人形智能機器人4S店」Robot Mall 。（圖／翻攝 財聯社）

記者任以芳／綜合報導

全球首家「人形智能機器人4S店」（Robot Mall，於北京經濟技術開發區（亦莊）正式對外開放，開創了機器人產業與消費市場深度融合的新模式。開業不到一周，4S店銷售火爆，多款機器人產品受到市場熱捧，展現出機器人商業化落地的廣闊前景。

位於北京亦莊的全球「首家」人形智能機器人4S店——Robot Mall及其配套的機器人主題餐廳「機器人焰究所」正式開放。作為機器人產業鏈向終端消費延伸的重要嘗試，Robot Mall以4000平方米的空間，集聚了超過40家國內機器人企業的50餘款機器人產品，涵蓋從人形機器人到工業應用、康養護理、家庭服務及互動體驗等多領域，成為中國機器人技術與市場結合的創新示範區。

▲▼ 全球首家「人形智能機器人4S店」（Robot Mall 。（圖／翻攝 財聯社）

▲ 人形機器人小優。（圖／翻攝 財聯社）

Robot Mall採用類似汽車4S店的服務模式，集銷售（Sale）、零配件供應（Sparepart）、售後服務（Service）和信息反饋（Survey）於一體。不同於單一品牌展廳，這裡是機器人品牌的匯聚區，打造了多元化的產品生態。現場展示包括仿生人形機器人、四足機械狗、智能輪式機器人、教育對弈機器人、全自動咖啡師等，產品價位從數千元至數百萬元不等，滿足不同客戶需求。

進入展廳入口，機械巨臂與迎賓機器人成為吸睛亮點，訪客可體驗拍照打卡。分區明確劃分為智造臻選區、未來互動區、智慧維保區、尊享共識區，層層遞進展現機器人技術的多樣應用。（以下單位皆為人民幣）

現場銷售人員介紹，「這兩天來詢價的人特別多，昨天下午剛剛有人訂了幾台下棋機器人」。目前銷售主力為300元至3500元區間的小型桌面陪伴機器人。教育陪伴類機器人在幾千到萬元以內，像是「悟空」售價3820元；「圓蘿蔔」下棋機器人售價大概在3820元。

每款AI機器人均標注詳細價格，方便消費者直觀瞭解產品信息。除了親民價位機器人，店內還展出了多款高端工業與醫用機器人。

▲▼ 全球首家「人形智能機器人4S店」（Robot Mall 。（圖／翻攝 財聯社）

▲ 高端AI機器人。（圖／翻攝 財聯社）

唯邁醫療血管介入機器人補貼價高達1490萬元，長木谷AI骨科手術機器人1190萬元，優必選分揀機器人Walker S補貼價97.2萬元，銀河通用藥房分揀機器人蓋伯特G1為68萬元，擎朗智能XMAN-F1售價78萬元。

至於怎麼把機器人帶回家？現場銷售人員介紹，個人消費者可直接選購現貨，由專員現場提貨或快遞送達；企業客戶則由商務專員負責合同簽署及定制生產安排。

Robot Mall負責人王一凡表示，人形機器人進入量產階段後，市場對銷售、展示及維修等綜合服務需求日益增長。機器人4S店正是為此提供「一站式」解決方案。

他透露，機器人4S店2.0版本計劃在11月底於北京亦莊汽車產業園開業亮相，1.0版本的板塊式展示屆時將升級為沈浸式體驗。此外，2.0版本將充分利用空間，容納更多企業。

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

