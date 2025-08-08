北京夜空現黑影俠客「御劍飛行」　「電閃無雷鳴」如現實版仙俠片

記者魏有德／綜合報導

北京市氣象台發佈7日凌晨之雷電藍色預警稱，朝陽、東城、西城、通州、大興、海淀、豐台等區有雷陣雨天氣，局地短時雨強較大，並伴有7級左右短時大風。有民眾在拍攝紀錄閃電照亮夜空的現象時，意外捕捉到雲霧中有一個黑色身影，像是一名俠客站在巨劍上「御劍飛行」一般，影片迅速在網路上傳開，引起眾人好奇關注。

▲雷暴單體天氣下，民眾拍到北京夜空出現的俠客「御劍飛行」黑影。（圖／翻攝上游新聞，下同）

《紅星新聞》報導，當晚，北京夜空即出現雷暴雲團，不少網友拍下天空中的雷電過程。在多段網友拍攝的視頻（影片，下同）裡，閃電過程似乎只出現在局部，且雷暴雲團不斷閃現電光卻不聞雷聲，雲團旁還能清晰地看見一輪明月。

就在電閃未見雷鳴之際，有民眾拍下天空上出現如同俠客御劍飛行的黑影，對此，不願具名的大陸某氣象學家認為，「黑影肯定不是誰在御劍飛行，實質就是雷暴單體裡出現雲閃現象後，雲層在放電過程中不斷移動偶然形成。」

該專家表示，「雷暴過程中，雲層雲頂上形成正電荷，雲底下則形成負電荷，放電過程中形成電壓差，就會出現閃電，而因為雲層移動，就會偶然出現不同形狀的所謂黑影。」

此外，北京當晚天空出現的局部雲層有閃電，也是因為此處形成的是雷暴單體，即一種孤立的雷暴系統，由大氣中強烈上升氣流形成，直徑通常為幾公里至幾十公里。

中國氣象服務協會會長許小峰強調，之所以只見閃電不見打雷，同樣是正常的天氣現象，「雲層內部發生放電過程，如果雲層較多，在雲層遮擋下，雷聲也會逐漸衰減，人們也就聽不見明顯的雷聲。」