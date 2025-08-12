防颱也防塵！台東縣府颱風期間嚴密監控卑南溪空氣品質





▲台東縣府籲颱風期間留意卑南溪空氣品質。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

楊柳颱風逐步逼近，外圍環流帶來的強勁風勢可能在無降雨情況下，捲起卑南溪河床裸露細砂，造成大範圍揚塵，進而影響空氣品質。台東縣政府12日提醒民眾，除了完成各項防颱措施，也應加強自我防護，降低呼吸道健康風險。

縣府指出，卑南溪河床面積廣闊，每逢秋冬東北季風或颱風外圍環流期間，加上裸露河床的狀態，極易引發大規模揚塵。近期薇帕颱風與強降雨曾沖毀台東大橋至出海口約190公頃的水覆蓋區域，縣府緊急投入修復，但在7月26日的大豪雨中，部分已修復區域再度受損，導致工期延後。在工程完成前，裸露地段的揚塵風險仍然存在。

台東縣環保局提醒，颱風外圍環流期間的強風不僅會影響交通與建築安全，也可能造成河床揚塵事件。民眾應隨時關注中央氣象局與空氣品質監測資訊，強風時減少戶外活動，必要外出時應佩戴口罩。居家可緊閉門窗，避免細塵入室，並可透過「揚塵一把罩」APP或卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/）即時掌握空氣品質變化，以便及時採取防護措施。

縣府強調，防颱與防塵是同時進行的工作，將持續派員監測卑南溪狀況，並呼籲居民與社區攜手應對，守護台東縣民的生活品質與健康。