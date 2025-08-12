　
    • 　
>
地方 地方焦點

楊柳中颱逼近　台電台南、新營區處全力戒備196人57車待命防颱

▲台電台南區處、新營區處成立緊急應變小組，全面盤點人力物資應對颱風楊柳。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良翻攝

記者林東良／台南報導

中度颱風「楊柳」持續朝台灣接近，中央氣象署12日清晨5時30分發布海上颱風警報，最快12日午後發布陸上警報，台電台南區處與新營區處已全面啟動防颱整備，成立緊急應變小組並召開會議，動員196名工程人員、57輛工程車、10輛吊臂車、29輛昇空車、51台發電機及41台抽水機待命，盤點並測試相關機具、物料與通訊設備，全力戒備防颱。

記者林東良翻攝

針對轄區內變電所，台電已完成防水閘門裝設、防水沙包配置與抽水機測試，並加強低窪地區（如運河、安順）的防水措施；重點山區如楠西、南化服務所則提前進行樹修與線路巡視，避免強風導致樹木碰觸電線或電桿傾倒。新營區處並巡視各變電所設備狀況，確保緊急升降機與中繼消防幫浦等功能正常。

記者林東良翻攝

台電提醒民眾，颱風來襲前應加強固定招牌、取下懸掛物、修剪樹枝，低窪地區及大樓地下室應防範淹水，必要時備妥沙包或防水閘門；沿海養殖業者及偏遠山區居民可提前準備發電機或不斷電設備，以防停電影響生計。若發現電線掉落或外露，務必立即通報台電，切勿自行觸碰以免觸電。

記者林東良翻攝

台電表示，配電自動化系統可即時監測主要線路異常，大範圍停電時系統會主動派員搶修；零星停電事故，民眾可利用「台灣電力APP」或官網「颱風停復電資訊」專區通報及查詢，亦可撥打1911客服專線或台南區處（06-2160121）、新營區處（06-6335481）報修。復電作業將依「變電所→主幹線→分歧線→變壓器」順序，優先恢復醫院、鐵路、自來水、抽水站及通訊等公用設施，再處理一般用戶，進度仍受風雨與交通影響，呼籲民眾體諒並配合防颱措施。

記者林東良翻攝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

