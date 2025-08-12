楊柳來襲！台東熱氣球嘉年華8/13、8/14活動取消





▲楊柳颱風攪局 台東熱氣球嘉年華13、14日活動取消。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

第11號中度颱風「楊柳」持續增強並朝台灣接近，中央氣象署12日上午已發布海上颱風警報，預計下午將進一步發布陸上警報。受颱風外圍環流強風豪雨影響，台東縣政府與專業飛行團隊經評估後，宣布取消原訂8月13日與14日兩天的繫留體驗及造型球展演活動，另原訂於14日晚間舉行的鹿野高台光雕音樂會，則順延至8月20日登場。

縣府指出，熱氣球立球與飛行的安全條件為風速必須低於7節（約時速13公里），但根據中央氣象署的最新預測，台東地區颱風期間可能出現超過11級的強陣風，並伴隨豪雨等級降水，飛行與立球作業將無法安全進行。

已完成網路預約的繫留活動民眾，受到影響的共四個場次（8月13日與14日的上午及下午場）將由主辦單位主動辦理全額退費，預計需14至21個工作天完成，並將透過簡訊通知相關資訊。

台東縣政府提醒，颱風期間民眾應留意強風豪雨可能帶來的安全風險，提前完成防颱準備，避免前往山區與海邊活動。2025台灣國際熱氣球嘉年華將依中央氣象署的最新天氣預報滾動調整活動安排，相關資訊可透過活動粉絲專頁與官方網站查詢。