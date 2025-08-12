楊柳颱風逼近　台電台東區整備搶修人力...全面待命

▲台電台東區加強防護並呼籲民眾注意用電安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

楊柳颱風逐步朝花東沿海靠近，中央氣象局12日清晨5時30分發布海上颱風警報，並預計於下午發布陸上颱風警報。面對可能帶來的強風豪雨，台電台東區營業處已完成搶修人員、車輛與機具材料的全面盤點與整備，進入待命狀態，確保颱風期間的供電穩定與緊急應變能力。

台電提醒，民眾應提早完成防颱準備，特別是抽水站等對供電不中斷有高度需求的單位，應及早備妥發電機或不斷電系統，以防颱風期間可能發生的停電事故。若真的遇到斷電情況，建議優先透過「台灣電力APP」或台電官網的「颱風停復電資訊」專區通報與查詢復電進度；若無法上網，則可撥打1911客服專線聯繫，台電亦提供各地里長辦公室及專線電話供通報使用。

台電台東區營業處指出，颱風天常因強風吹落樹枝、招牌砸毀配電設施，或地下配電室淹水影響供電，民眾應提前檢查並固定招牌看板、取下懸掛物、修剪易斷落的樹枝，同時加強防範地下室淹水。若發現電線掉落或外露，務必立即通知台電處理，切勿自行觸碰，以免發生觸電危險。

針對停電通報，台電強調，配電自動化系統可即時監測主要配電線路的異常狀況，若整個社區或多戶同時停電，台電會立即掌握並派員處理，民眾不必重複報修；但若只有個別住戶停電，則需自行通報，才能加速搶修作業。

在搶修優先順序上，台電將依「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則處理，並優先恢復火車、自來水、通訊等重要公用設施，之後再逐步復電至一般用戶。台電也呼籲，颱風期間的搶修進度會受風雨、交通與受損範圍影響，請民眾耐心等候並體諒第一線人員的辛勞。