人妻打電話陳情　色警竟暗示「陪我那個」...被記大過還提告

台南第一分局警備隊周姓警員接獲女性民眾陳情，竟暗示要用性服務交換。

記者郭玗潔／台南報導

周姓男子為台南第一分局警備隊警員並支援勤務指揮中心，2023年間他接獲一名人妻電話陳情，周警竟問人妻「幫妳我有什麼好處」、「能夠陪我嗎？」等，暗示要以性服務交換，人妻感覺他語氣猥褻，隔日立即報案。周警經警局、社會局調查，判定性騷擾成立，記1大過懲處，周警不服，對台南市警局、社會局提告，都遭高雄高等行政法院駁回。可上訴。

據了解，該名人妻曾向公家單位檢舉，指某SPA館與電子遊藝場有性交易，而後她經過店家，發現有警車執勤亮燈，店內都沒有人，人妻想到「我之前也是做這行的」，不忍裡面小姐也需要賺錢，怕她們丟了工作，便在2023年6月13日打手機給周姓警員求情，請他轉達上層不要針對店家。

沒想到周警接電話後，先一口答應「好，包在我身上」，又問「那我幫妳我有什麼好處？」人妻錯愕表示「蛤?……因為說到錢，我真的……」周警回稱「沒有錢啊，不是錢啊，能夠陪我嗎？」，人妻問「陪你，你說跟你……那個嗎？」周警回稱「要嗎？」，人妻藉口推託「可是我現在結婚，而且我現在變很胖欸」，周警說「沒關係啊」，人妻委婉表示再考慮一下，便匆匆掛上對話，並在隔日前往警局報案。

全案經移由周男任職的台南市政府警察局第一分局調查，認定性騷擾成立，周男再提出申訴，南市防治委員會也判定性騷擾成立，周男仍不服，提出訴願遭駁回，又提出行政訴訟，並主張人妻事後持續打給他要求和解賠償，如果他有性騷擾，人妻怎麼會再打電話給他。

法官認為，周男在電話裡雖未直接提及「性」，但卻用隱晦方式表達性暗示，且人妻申訴時也表示「我當下被嚇到了」、「我當下聽到很詫異，他用猥褻的語氣說這些話，這每個人主客觀聽到，都會覺得他是對我性騷擾」，可見周男讓她感到畏懼和冒犯，且人妻遭性騷擾覺得屈辱，打電話向周男表示憤怒並索賠，也是正當行為，駁回周男之訴。

周男另對台南市警局提告，指歸南派出所徐姓員警遭檢舉對女高中生跟蹤和性騷擾，卻只被記2小過處分，同樣的事件卻不同懲處，有違行政程序法。

不過法官認為，歸仁分局案與本案無涉，且情節也不相同，兩案無法互相參照，原處分並無違誤，駁回周男之訴。可上訴。

