地方 地方焦點

楊柳颱風來襲　台電屏東進駐恆春+小琉球嚴陣以待

▲台電屏東區處因應楊柳颱風來襲。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電屏東區處因應楊柳颱風來襲。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

中央氣象署已於今(12)日上午5時30分發布海上颱風警報，楊柳颱風預計明(13)日自東半部登陸並通過，為影響台灣最顯著的時期，提醒中南部沿海與東部地區居民應提早因應。台電屏東區處仇忠銘處長表示，今(12)日已加派人力進駐恆春、小琉球等地區，並已備妥搶修人員142名，昇空車41台、吊臂車27台及大小型工程車53台等設備機具全力戒備嚴正以待。

▲台電屏東區處因應楊柳颱風來襲。（圖／台電屏東區處提供）

▲台電屏東區處因應楊柳颱風來襲。（圖／台電屏東區處提供）

台電屏東區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並先以醫療機構、政府重要單位及公用事業之公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

台電屏東區營業處呼籲再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，同時亦提醒商家之廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。
台電表示若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電亦提供1911客服專線或本(屏東)區處停電通報電話(08-7322111)。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用。

08/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中央氣象署針對中颱楊柳發布海上颱風警報，氣象粉專今（12）日po文分析，預估下午將會發布陸上颱風警報，並指楊柳颱風有機會以巔峰強度登陸台灣，「如果稍微南偏從恆春到台東間登陸，對南部而言殺傷力會更強」。

