亂丟回收物被糾正！台南男狂毆清潔隊員送醫　環保局怒提告

記者林東良／台南報導

台南市環保局新營區清潔隊1名蘇姓隊員，11日晚上在新進路二段執行垃圾收運作業時，遭一名男子出拳毆打臉部與身體，並從垃圾車上重摔落地，緊急由救護車送醫，台南市環保局除嚴正譴責此暴力行為外，已決定依法提告，強調絕不容挑戰公權力。

▲新營區蘇姓清潔隊員在收運垃圾時遭1名男子出拳毆打，環保局已向警方提告，絕不容忍暴力行為。（記者林東良翻攝）

據了解，蘇員數日前在同地點收運垃圾時，一名女子打算把回收物投入垃圾車，蘇員當下向女子說明資源回收與垃圾應分開處理，女子返家後，改由另名男子出面與蘇員理論，未料，11日晚間6時30分左右，垃圾車行經同地點並完成收運作業後，蘇員站在車上準備前往下一點時，該名男子上前投擲垃圾後，隨即對蘇員拉扯並出拳毆打，導致蘇員重摔落地，同車隊員立刻報警，並通知救護車到場將蘇員送醫檢查治療。

環保局強調，基層清潔隊員長年在第一線維護市容與公共衛生，應獲尊重與理解，對任何暴力行為絕不姑息，將全力配合警方追究刑責，確保同仁安全與尊嚴。

新營分局中山路派出所所長柯政安指出，本市環保局一名清潔隊隊員在新營區執行垃圾收運工作時，遭一名男子傷害。本分局已受理報案，並掌握犯嫌身分，犯嫌到案後將依法移送台南地檢署偵辦。本分局呼籲民眾遇事，務必冷靜面對、理性溝通，切勿觸犯法律。遇有問題可撥打110報案電話請求協助，本分局將嚴正執法，以維護社會治安。