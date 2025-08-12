曝賴清德民調大崩盤5原因　邱毅：恐成第一個任期未滿下台的總統

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）

記者郭運興／台北報導

《TVBS》11日公布最新民調，總統賴清德施政滿意度僅剩28%滿意，創下新低、另有55%不滿意。對此，前立委邱毅點出5大原因造成民調大崩盤，包括「濫用司法剷除政敵」、「面對關稅完全棄守」、「堅持搞大罷免」、「風災水災救援表現」、「重用曹興誠、沈伯洋、王義川、八炯」。他直言，台灣從沒有出現這樣破壞體制的領導者，自己不相信賴清德還有任何連任可能，甚至可能在明年選戰失敗後，就被黨內圍剿，成為第一個任期未屆滿，提早下台的總統。

邱毅指出，賴清德的民調呈現全面大崩盤，昨天出爐的TVBS民調，賴清德的滿意度已跌破30%，掉到28%，不滿意度高達55%。尤其在30至39歲的年輕人部分最慘，滿意度只剩下20%。

邱毅表示，接下來823還有第二回合大罷免，估計也是全面潰敗，若也是被剃光頭，7比0，滿意度還會往下探底，極大可能一舉慣破20%.，甚至來到個位數。落實「馬太效應」的預言，強者越強，弱者越弱。

邱毅分析，賴清德才上台1年3個月，怎麼就變成人人喊打的過街老鼠？其實就五個原因。第一「濫用司法檢調做剷除政敵的東廠打手」，在對付柯文哲上，最是惡形惡狀，毫無直接證據，竟然可求刑28年，並收押在禁見房迄今將近一年。前幾天，柯文哲出庭時，雷霆一怒，大駡怒嗆檢察官怒砸水杯，更使年輕人熱血沸騰，一片叫好。

邱毅指出，第二「面對川普的高壓蠻橫，賴清德完全棄守」，任憑川普予取予求，把台灣榨乾，尤其談判過程完全黑箱作業，蓄意欺騙台灣人民，而且關稅20%竟然是疊加，也就是真正關稅在25%至30%之間，比日韓高得多。賴清德對外軟弱，對內兇殘，兩相對比，更引發人民的憤怒。

邱毅指出，第三「台灣內憂外患之際，仍堅持搞大罷免」，重用青鳥以納粹恐怖手段恫嚇台灣人民，造成社會撕裂，家庭破碎，天下大亂，最後大罷免慘敗，726結果是25比0，空前大潰敗，但賴清德不知檢討，仍繼續推823的第二回合，現在台灣人民在互動時，最常見一句話就是「823再教訓賴清德一次」。

邱毅認為，第四「台灣風災水災頻頻，過去花了數千億的防災工程完全不堪一擊」，這顯見貪汚情況嚴重，而賴清德既不派軍隊救災，勘災時又漫不經心，頻頻失言，連發給人民每人1萬元救急，都東推西阻不想發放。

邱毅說，而在風災水災中，發現台灣保障糧食安全的嘉南平原，早被不良的光電業者破壞殆盡，這些光電業者，大部分是綠友友，甚至是賴友友。

邱毅再說，第五「賴清德重用曹興誠、沈伯洋、王義川、八炯等青鳥頭頭」，青鳥本是民進黨側翼，現在乞丐趕廟公，反綁架了民進黨，成為賴清德的御用黨衛軍，青鳥已成為台灣社會的最大亂源，滿口「抗中保台」，像唸咒語般的在大街小巷橫行，並控制媒體網路，稍有不合青鳥意思的人，就會被出征、攻擊、網暴。

邱毅直言，從1949年以來，台灣從沒有出現像賴清德這樣無能、昏庸、霸道、破壞體制的領導者。為什麼年輕人特別討厭賴清德？柯文哲是最主要的原因，因為無所不用其極，用司法檢調去迫害追殺柯文哲，使賴成為人人唾棄的公敵。

最後，邱毅強調，自己不相信賴清德還有連任的任何可能，甚至可能在明年九合一選戰失敗後，就被黨內派系圍剿，成為第一個任期未屆滿，就提早下台的總統。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）