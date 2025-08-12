賴清德卓榮泰民調創新低　羅智強：快處理「路人甲部長」郭智輝

▲羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

近期多份民調顯示，總統賴清德、行政院長卓榮泰內閣施政滿意度都創下新低；卓榮泰今（12日）受訪透露，必要時會處理重要人事來向國人說明、負責。對此，國民黨團首席副書記長羅智強諷刺，民進黨人事傳奇裡面最神奇的就是郭智輝，郭就是一位超級路人甲部長，從頭到尾都沒進入狀況，賴清德應趕快處理郭智輝。

《TVBS》昨公布最新民調，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有36%民眾信任賴清德、51%不信任。而賴清德施政滿意度，則有28%表達滿意，創歷次調查新低、另有55%不滿意。卓榮泰施政則是26%滿意，另有52%不滿意。

卓榮泰強調，在總統帶領國家方向上，各部會團結在一起，政策論述更清楚，調整財政結構支出、施政順序外，進行兩院溝通，在必要的時候，對重要人事做應該有的處理，以向國人說明跟負責。

羅智強批評，民進黨人事傳奇裡面最神奇的還是郭智輝，沒有人能理解到底發生什麼事情，郭就是一位超級路人甲部長，從頭到尾都沒進入狀況，一天到晚不是講幹話就是錯話，美國總統川普都已經親口說台積電要投資3000億美金，郭竟然還可以說是假消息，賴清德總統可能用了一位要跟川普做對的人，顯然就是一位很糟糕的人選。

羅智強表示，這跟黨派一點關係都沒有，賴清德執意要繼續用郭智輝，大家也真的愛莫能助，但心疼不捨台灣的經濟，連個記者會郭智輝也不在，不管郭智輝有沒有在最前線談判，都應該在後方統籌，因為郭是經濟部長，這麼重要的事情經濟部長一定要在，哪有這麼重要的事情，經濟部長可以繼續當路人甲躲起來，那只能建議不要聽羅智強講什麼，聽台北市議員簡舒培講的「賴清德超級超級超級蠢」，拜託賴清德不要讓簡這麼生氣，趕快處理郭智輝。

