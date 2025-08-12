　
社會 社會焦點 保障人權

「雙罷劫」負責人徐尚賢認了代簽罷免提議　違反個資法起訴

▲▼高雄雙罷劫負責人徐尚賢突遭上銬逮補！支持者痛批：綠色恐怖。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢（橘衣者）涉違反個資法被起訴。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

罷免行動「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢今年4月間被檢、調帶回調查，隔天被法院裁定羈押禁見，徐尚賢在接受訊問時，承認罷免提議人名冊上的簽名，並非提議人本人所簽署，而是由他或志工代簽，但辯稱名單是他自己蒐集來的，並無他人提供，檢方今（12）日偵結，依違反個資法及偽造私文書罪將他提起公訴。

高雄市鳳山區中山西路的罷免許智傑、黃捷聯合總部今年4月18日上午遭搜索，檢、調出動約10名調查官，連署攤位也遭到搜索，搜索行動約2小時結束，18日中午罷免黃捷的領銜人黃晃枝（85歲）和罷免許智傑的領銜人朱磊也被帶回市調處調查。

▲▼高雄雙罷劫負責人徐尚賢突遭上銬逮補！支持者痛批：綠色恐怖。（圖／記者賴文萱翻攝）

兩人被帶回調查局後，雄檢同時還聲請搜索票，搜索「高雄雙罷劫」行動負責人徐尚賢住處，並且開出拘票，將守候在調查處外的徐尚賢本人拘提到案。經過調查後，3人被移送高雄地檢署，且均列為被告，檢察官複訊後，諭知黃無保請回，朱磊以15萬元交保。至於徐尚賢，則於4月19日被法院裁定羈押，6月法院再裁定延押2個月。

據了解，檢察官在後續偵辦時，徐尚賢承認罷免提議人名冊上的簽名，不是提議人本人簽的，而是他本人或罷免志工代簽，至於名單則是他自行蒐集來的，並沒有他人提供。

檢察官今日偵結，根據證人、物證等資料，以違反《個資法》和《刑法》偽造私文書相關罪名將他起訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

雙罷劫徐尚賢代簽大罷免個資法起訴

