政治 政治焦點 國會直播 專題報導

飛官洩總統行程「我們也得到教訓」　柏鴻輝：要求重新檢視所有機密

▲國防部副部長柏鴻輝12日在立法院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部副部長柏鴻輝12日在立法院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對空軍專機隊林姓上尉飛官違規使用未經核准的照相手機，拍攝內含總統賴清德總統專機任務及負責賴維安的萬里警衛先遣機序列單，並多次上傳至非公務核定的群組，空軍昨回應時，僅說該員因違反拍攝「一般公務資訊」上傳非公務群組。對於該案是否涉及機密，國防部副部長柏鴻輝今（12日）表示，國防部已要求空軍重新檢視所有機密資料審查，未來也會杜絕這樣情況發生，「這件事我們也得到教訓」。

根據《菱傳媒》報導，專責政府首長及國軍高階將領行政專機任務的空軍專機隊林姓上尉飛官，在空軍松山基地營區內違規使用未經核准的照相手機，拍攝內含賴清德總統專機任務及負責賴清德維安的萬里警衛先遣機序列單，並多次上傳至非公務核定的群組，除涉洩密外，還嚴重影響國家行政首長及將領安全，然松指部僅給予「檢束18天」的適懲，造成軍中內部抨擊懲處不公的聲浪。

空軍司令部昨表示，經查本案於113年5月間肇生，單位於114年5月接獲反映後，即由相關部門完成案件調查，並召開人事評議會檢討疏責，該員因違反「攜帶未奉核手機」及「拍攝一般公務資訊上傳非公務群組」等行為，依「國軍資通安全獎懲規定」，核予適處，並按行政程序完成懲令發布。

柏鴻輝今列席行政院長卓榮泰赴立法院進行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告時，針對專機隊外洩資料至非公務核定的群組，到底有無查涉及危害國安？柏鴻輝回應，國防部已要求空軍，重新檢視所有機密資料審查，未來也會杜絕這樣情況發生，「這件事我們也得到教訓」，在後續不管是涉密程度或接觸所有機敏性公文，會嚴格審查。

對於國防預算要佔超過GDP 3%，傳特別預算編列規模達7000億元以上，規劃採買M106A7自走砲、續購海馬士多管火箭（HIMARS）等，柏鴻輝說，特別預算大家都非常關心，重點是明年所有預算編列上，都遵從總統賴清德的指導會達GDP 3%，內容會依照敵情威脅跟需求編列，所有情況都在作業中。

有關先前說國防部8月底提出《軍審法》草案，目前的進度？柏鴻輝指出，相關草案在7月底已送行政院審查。針對昨傳出的東沙軍紀案件，是否加強內部軍紀宣導？柏鴻輝說，軍紀要求持續在做，空軍也深自檢討，這部分除宣教外，軍紀要求上會強化所有管理作為。

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《TVBS》11日公布最新民調，總統賴清德施政滿意度僅剩28%滿意，創下新低、另有55%不滿意。對此，前立委邱毅點出5大原因造成民調大崩盤，包括「濫用司法剷除政敵」、「面對關稅完全棄守」、「堅持搞大罷免」、「風災水災救援表現」、「重用曹興誠、沈伯洋、王義川、八炯」。他直言，台灣從沒有出現這樣破壞體制的領導者，自己不相信賴清德還有任何連任可能，甚至可能在明年選戰失敗後，就被黨內圍剿，成為第一個任期未屆滿，提早下台的總統。

關鍵字：

柏鴻輝國防部空軍專機賴清德軍審法東沙

