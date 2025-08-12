明全台風雨最劇　楊柳登陸前「強度達巔峰」

▲楊柳持續增強中。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風楊柳進逼，中央氣象署今天清晨5時半發布海上颱風警報。氣象署預報員林定宜指出，陸上警報可能在午後發布，周三風雨最明顯；颱風未來可能還有稍增強的趨勢，在接近台灣、未登陸前是最強時候。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，今日水氣仍較多，清晨至上午因西南風與陸風輻合，中部沿海、南部有零星短暫陣雨或雷雨，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率；晚起颱風逐漸接近，基隆北海岸、東北部將轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，周三風雨最明顯，全台可能下雨，宜花東、中南部雨勢較大，尤其花東、南部山區有局部豪雨以上等級機率，其他地區山區也有局部大雨機率。

林定宜表示，預估周三上午暴風圈接觸陸地，並在當天登陸台東附近，但登陸地點仍可能有些微改變；未來颱風可能還有稍增強、暴風圈稍擴大的趨勢，在接近台灣、未登陸前是最強時候。

林定宜指出，周四颱風逐漸遠離，風雨較緩和；周五後偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



▲▼周三雨區預報圖。（圖／氣象署）

