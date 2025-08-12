林岱樺涉貪！　鐵證曝光

▲林岱樺涉詐助理費案，相關被告的手機經破解還原，顯示林知情並指示浮報助理薪資的對話成涉案關鍵鐵證。（翻攝林岱樺臉書）



圖文／鏡週刊

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，她近日砲轟檢調羅織罪名，但本刊掌握，林指示會計「調節」詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金等手機對話已遭破解、還原，成涉案鐵證，與她關係密切的通法寺住持釋煌智，設立以林父為名的基金會替她備戰高雄市長，除涉犯公益侵占、偽造文書等罪嫌遭起訴，據法院卷證顯示，釋煌智與林關係超乎一般交情，林團隊的人事、經費請款更須經由釋面試、簽核，林岱樺手機對話更驚現稱住持「老公」、「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。

林岱樺涉詐助理費遭起訴，7月30日她在律師陪同下赴民進黨廉政會說明，受訪時砲轟檢調是有罪推論，並指「起訴、羅織罪名是檢調天職」，但有利證據多於不利證據，自己非常有信心證明清白。對此，高雄地檢署則強調檢方公正辦案，不容詆毀。

▲林岱樺指示會計「調節」公費助理薪資，內帳出現「應領」「實領」「須領出」金額，猶如高虹安「小兔帳本」翻版。圖為她辦公室2月遭搜索畫面。

▲通法寺住持釋煌智以林岱樺父親為名設立基金會，替林岱樺參選高雄市長備戰，卻涉犯公益侵占、偽造文書等罪嫌遭起訴。（鏡新聞提供）

雄檢日前起訴林岱樺及其胞弟林岱融等9人，認定他們利用人頭助理詐領助理費、浮報加班費，並由助理「回捐」供服務處使用，5屆任期不法金額近1,500萬元，已涉犯《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物及《刑法》使公務員登載不實罪嫌。

與林岱樺關係密切的通法寺住持釋煌智（俗名洪正威），則被查出透過以林父為名的「林三郎覺教基金會」，協助林參選高雄市長初選，支付21名員工薪資共591萬多元，遭依涉犯《刑法》偽造私文書、背信、公益侵占等罪嫌起訴。

儘管林矢口否認犯行，但本刊掌握，此案進入法院審理後，發現林岱樺、釋煌智及會計的手機對話經破解還原，林涉詐助理費情節鐵證如山，她知情並指揮胞弟林岱融所屬佳安會計師事務所的員工黃麗雪調節、浮報助理費及加班費，還指示黃另開銀行帳戶用以調節公費助理薪資，而相關手機對話，更赫見林岱樺與釋煌智有「超乎一般人交情」的曖昧對話。

▲通法寺（圖）內藏一間女性專用套房，不但抽屜內有女性內衣褲，還發現印有林岱樺字樣的物品。

林岱樺在偵訊時則全盤否認犯行，稱公費助理的面試、工作、薪資分配都「由我父親全權處理，我不會過問」，父親過世後，財務則由弟弟林岱融及黃麗雪處理，她也不會過問，等於把犯行全推給過世的父親、家人及會計，如今手機對話內容全遭破解，不僅涉貪鐵證曝光，狠打臉林岱樺，連與住持不尋常的關係也浮上檯面，更加鞏固涉案程度。

▲林岱樺參選立委時曾披婚紗喊「嫁高雄」，如今她遭檢調認定與住持釋煌智的關係超乎一般人交情，住持甚至有林團隊的人事、敘薪決策權。（翻攝林岱樺臉書）

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多鏡週刊報導

封面故事／稱住持老公、指示會計浮報薪資 林岱樺涉貪手機對話曝光

林岱樺涉貪鐵證1／與住持超乎一般人交情 林岱樺當他2億貸款保人、請款要「師父簽核」

林岱樺涉貪鐵證2／辦公室內帳曝光如高虹安小兔帳本翻版 林岱樺教她拿便當收據虛報政治獻金