超薄1張竟成「筆電終結者」　女網紅MacBook螢幕一開超慘

▲網紅海蒂打開蘋果筆電，驚見螢幕碎裂，凶手竟是薄到不行的東西。（翻攝自tiktok @classicheidi）

圖文／鏡週刊

看似堅固的筆記型電腦，其實脆弱得超乎想像！TikTok女網紅海蒂（Heidi）日前在影片中分享自己的「筆電悲劇」，她打開蘋果筆電的一瞬間，竟看見螢幕整片碎裂，讓她當場愣住，心也跟著裂成兩半。

海蒂百思不得其解，最後懷疑元凶是自己無意間夾在螢幕與鍵盤之間的一張紙卡片。她解釋，當時只是把筆電帶到房間，放在床上蓋好，沒想到隔天打開就出事了，「或許是那張紙在內部造成壓力，才會讓螢幕破裂，我從來沒想過這種事會發生。」

▲海蒂表示，這張超薄紙卡可能就是讓螢幕毀掉的罪魁禍首。（翻攝自tiktok @classicheidi）

海蒂還問網友：「這是常識嗎？我是不是超笨？」留言區立刻掀起討論，有人表示自己也曾夾東西關筆電幾百次，從沒壞過；也有人說筆電從桌上摔下去螢幕開著都沒事，「筆電不該那麼容易壞掉吧」。

也有網友從物理面分析，指出筆電蓋上後螢幕與鍵盤其實是完全密合，再加上搬動時的擠壓，一方勢必「先犧牲」。

更多網友則化身酸民火力全開：「蘋果筆電，蒼蠅停上面都會壞」「HP筆電就不會」「蘋果產品是用紙漿製成的嗎？」

這支影片曝光後，目前已累積超過85萬次觀看、1,300多則留言，讓「一張紙毀掉筆電」的故事成了網路熱議話題。



