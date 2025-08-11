阿根廷深海「大屁股海星」爆紅　網友一看：派大星沒穿褲子

▲深海4,000公尺處驚見「大屁股海星」，網友笑稱是派大星沒穿褲子，對比起來可說是相似度非常高。（翻攝自youtube@Schmidt Ocean／網路）

比奇堡找到了！YouTube科學教育頻道「Schmidt Ocean」最近火到不行，不是因為發現外星人，而是拍到了一隻「性感到讓人懷疑人生」的海星。牠粉嫩的外表、圓潤的曲線，加上那個像人類一樣的翹臀，讓網友瞬間聯想到《海綿寶寶》的派大星——只是這位派大星，看起來好像沒穿褲子。

這段直播影片是由阿根廷科學研究委員會（Conicet）與美國施密特海洋研究所合作進行的海底探勘計畫。7月23日至8月10日，他們用水下遙控無人潛水器「SuBastian」，深入阿根廷東側的馬德普拉塔海底峽谷，拍攝並直播4,000公尺深海中的奇妙生物。

科學家一邊實況解說，觀眾則一邊目不轉睛看著透明魚、肉食性海綿、螃蟹、魟魚、珊瑚…以及，7月26日那個驚世駭俗的大屁股海星。

▲粉嫩圓潤的深海海星意外走紅，迷因狂洗全球社群。（翻攝自youtube@Schmidt Ocean）

當鏡頭捕捉到牠的那一刻，聊天室瞬間炸鍋，西班牙文暱稱「estrella culona」（大屁股海星）立刻誕生。網友笑稱：「原來派大星是阿根廷人」「科學家找到比奇堡了！」「牠一定是在海底曬太陽」。迷因圖很快洗版社群，連沒追海洋頻道的人都被牠的臀線圈粉。

至於真相，科學家澄清，海星根本沒有「臀部」，只是口部長在圓盤底部。之所以看起來有翹臀，可能是牠當時吃得太飽，或者附著在垂直表面時中央圓盤往下垂，才形成「海底臀神」的錯覺。

雖然是場誤會，但這隻Hippasteria phrygiana還是意外成了深海界的流量明星，也替陷入經費困境的阿根廷科學界打了一劑強心針。該直播系列幾乎每天吸引百萬觀眾，就像科學家口中說的，「在艱困時期，這是一盞明燈」，只是「這盞明燈」真的很搶戲。



