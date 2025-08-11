半島電視台記者遭以色列空襲身亡　催淚遺言：勿忘加薩

▲半島電視台加薩記者夏立夫在前線長期報導戰況，最終命喪空襲。（圖／翻攝自X）

「難民與無辜的孩子們從來沒有時間做夢，也沒有安穩地生活。他們純潔的屍體被以色列數千噸的炸彈和導彈壓碎、被撕裂，散落在牆上。」半島電視台（Al Jazeera）駐加薩資深記者阿納斯·夏立夫（Anas al-Sharif）在加薩衝突前線長期報導，以色列昨（10日）晚間的空襲奪走了他與同事、助理共5人的性命。

以方聲稱夏立夫是哈瑪斯成員，並參與針對以色列平民與部隊的攻擊行動，但半島電視台嚴正駁斥，批評這是毫無根據的指控。

空襲發生在加薩城希法醫院附近的帳篷區，夏立夫多年來一直提供以色列轟炸的第一手消息，是外界了解加薩戰況的重要窗口。

今年（2025）4月，夏立夫已預感可能因報導內容遭殺害，提前寫下遺書。友人在他罹難後，將遺書公開於他的臉書帳號。

在遺書中，夏立夫直言，當世人讀到這封信時，「以色列已經成功地殺了我，使我無法再為加薩發聲」。他回顧自己一生努力成為加薩人民的聲音，即便歷經痛苦、悲傷與失落，仍未退縮，也從未扭曲真相。

夏立夫將子女託付給真主，遺憾無法看著他們長大，並將妻子與母親交託給真神。他強調，如果自己死去，那必是因堅守崗位而犧牲，並懇求世人不要忘記加薩，持續為當地祈禱。

「真主啊，請接納我為殉道者，寬恕我過去和未來的罪孽。求你使我的血成為一道光，為我的人民和我的家人照亮自由之路。如果我有所不足，請原諒我，並慈悲地為我祈禱，因為我信守了諾言，從未改變或背叛。」「請不要忘記加薩...不要忘記我。」夏立夫在遺言的最後寫道。

就在遇襲前數小時，夏立夫仍上傳以色列空襲加薩市的影片。自以哈戰爭爆發後，他幾乎無時無刻守在前線，記錄轟炸、廢墟與人道危機。

如今，隨著他與團隊全數殞命，半島電視台在加薩的派駐記者已被以色列徹底「清空」。



