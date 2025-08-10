　
地方 地方焦點

新北市長盃原民籃球賽16隊激戰　花蓮萬榮、秀林隊伍跨縣爭冠

▲新北市長盃原民籃球邀請賽。（圖／新北市原民局提供）

▲新北市原民局主任秘書吳國譽開幕式上現身開球，為選手們加油打氣。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025年度新北市市長盃原住民族籃球邀請賽8月9、10日於新北市立錦和高級中學及中和國民運動中心兩地熱血開打，此次籃球比賽為今年新北市市長盃原民運動系列的首場賽事，吸引來自全國各地共16支優秀球隊齊聚一堂，角逐冠軍榮耀，共頒發總獎金12萬元。

本屆賽事陣容堅強，參賽球隊涵蓋初次參賽的新血隊伍與多次參與、實力堅強的常勝軍，交織出新舊對決的精彩看點，上屆特地遠道而來參賽的花蓮縣萬榮鄉代表隊這次也同樣不缺席，隊伍氣勢十足、備受矚目。

▲新北市長盃原民籃球邀請賽。（圖／新北市原民局提供）

▲來自全國各地共16支隊伍共同競爭冠軍寶座。

歷經兩天激烈的角逐，男子組冠軍戰由東固Brothers迎戰氣勢如虹的富榮礦油五金隊，富榮礦油五金隊從比賽一開始便掌握節奏，保持領先，第四節把握機會攻下13分，奠定勝基。最終比賽結果由富榮礦油五金隊抱回男子組冠軍獎座！該隊謝葉俊祥榮獲本次賽事男子組MVP！

至於女子組方面，冠軍戰由不要問隊對決來自花蓮秀林鄉的太魯閣美少女隊。雙方激烈交鋒，戰況緊湊，場面一度陷入膠著，最終秀林鄉太魯閣美少女以6分差取得最終勝利！由楊家佳獲得本次賽事女子組的MVP！

▲新北市長盃原民籃球邀請賽。（圖／新北市原民局提供）

▲透過賽事讓全國熱愛籃球運動的原民好手們，在新北市以球會友，建立友誼。

新北原民局主任秘書吳國譽在閉幕時也表示：「感謝錦和高中團隊的合作，用HBL的等級來辦理本次原民局市長盃籃球賽，各場次都動用國家A級裁判執法，還有現場DJ播報讓選手與親友團，都有專業又細緻的參賽與觀賽體驗。」

新北市原民局表示，舉辦市長盃系列運動賽事的宗旨，不僅是提倡全民健康活動，培育原住民族優秀體育人才，更希望藉此提供族人彼此切磋球技、交流情感的平台，進一步凝聚原住民族群的力量與友誼，讓「以球會友」不只是口號，更是賽事的核心精神。

隨著今年度市長盃籃球賽事揭開序幕，原民運動賽事的熱潮也持續延燒，原民局同步預告，9月將陸續辦理3項精彩賽事，包括9月13、14日原住民族棒球邀請賽（地點：中山棒球場、大都會棒球場、重新棒球場）。9月20日傳統射箭邀請賽（地點：鹿角溪傳統射箭場）。9月27、28日慢速壘球邀請賽（地點：重新慢壘球場A、B、重新棒球場）邀請民眾們踴躍到場觀賽，為選手加油打氣！

▲新北市長盃原民籃球邀請賽。（圖／新北市原民局提供）

▲女子組冠亞軍賽進行互相切磋。

