新北美人茶評鑑揭曉　三芝茶農粟益民再奪特等獎

▲新北市副市長劉和然（左4）出席「新北市美人茶評鑑」頒獎典禮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長劉和然今（8日）出席「新北市美人茶評鑑」頒獎典禮，表揚在地茶農對品質的堅持與產業傳承。本屆特等獎由三芝區茶農粟益民時隔5年再度奪得，石碇青農張智翔則第4度榮獲頭等獎，展現新北製茶技術的代代相承。

新北市作為北台灣最大茶產區，不僅是包種茶重要產地，夏季盛產的美人茶更具獨特風味。茶農以手工採摘經小綠葉蟬著蜒的茶葉，製成帶有蜜甜與花果香氣的茶品。劉和然強調，新北茶農致力營造生態友善環境，推動永續茶產業發展，歡迎民眾品嘗新北美人茶的獨特風味。

▲本屆特等獎由三芝區粟益民睽違5年再度拿下特等獎。

特等獎得主粟益民經營三芝製茶所，本次參賽三點茶樣全數獲獎，除特等獎外另獲兩項頭等獎。返鄉十年的他接管16公頃野放茶園，積極研發創新產品，其櫻花美人茶曾獲2022年日本「世界綠茶大賽」金賞。粟益民採自然農法，各茶區每年僅輪採7至8次，透過特殊揉捻工法使茶葉呈現花朵般外觀。

年僅35歲的頭等獎得主張智翔為石碇茶莊第三代，傳承祖父無毒農法，以人工除草吸引小綠葉蟬著蜒。返鄉五年來已四度獲獎，年產約900台斤包種茶與美人茶。張智翔表示，每次參賽都背負家族榮譽與自我期許，持續精進品評技巧與心理素質。

▲石碇青農張智翔第4度獲得頭等殊榮。