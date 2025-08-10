《大風之島》壓軸閉幕！新北「島嶼視線」影展圓滿落幕

▲「島嶼視線」影展閉幕特映會報名踴躍，民眾熱情參與為「島嶼視線」影展畫下完美句點。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北市紀錄片獎15周年系列活動–島嶼視線影展」自7月25日開展迄今，於今（10日）圓滿落幕，由榮獲2025台北電影獎百萬首獎、最佳紀錄片及最佳剪輯作品的《大風之島》擔綱影展壓軸閉幕片，為影展閉幕畫下動人句點。

島嶼視線影展歷經三周放映，吸引眾多民眾踴躍報名，今日閉幕特映場，即在短短幾天內就報名額滿，獲得廣大迴響，新北市新聞局長李利貞、《大風之島》導演許雅婷及影展策展人陳志漢導演皆出席閉幕，感謝民眾對影展的支持與參與。

▲閉幕片《大風之島》導演許雅婷（中）、影展策展人陳志漢導演（左）與新聞局長李利貞（右）出席支持。

新聞局長李利貞表示，新北已是台灣紀錄片的創作重鎮。今年透過「島嶼視線」影展精選回顧新北紀錄片獎15年來的優選作品，並選映多部國內外紀實長片，除了展現新北紀錄片的多元與包容，並期盼藉由不同紀錄片的議題與觀點，讓紀實影像成為引發對話、凝聚共鳴的重要媒介。今日影展閉幕不是句點，而是新北紀錄片起飛邁向下一個15週年的里程碑。

導演許雅婷於映後座談中分享，《大風之島》記錄樂生療養院住民面對迫遷的歷程共有20年之久，這段歷程不只是一段歷史，更是關於家與尊嚴的故事，希望用影像留下這群人存在的痕跡。紀錄片是一場漫長的陪伴，曾獲新北市紀錄片獎優選作品的許雅婷導演，也謝謝新北市紀錄片獎長年支持紀錄片工作者，讓這段記錄呈現給更多人。

新聞局也特別預告，今年度入選的新北市紀錄片優選作品，將於10月舉辦頒獎典禮及首映活動，屆時將見證2025年度優選影片的成果。誠摯邀請所有關注台灣紀錄片的朋友共同參與，一同支持本土創作，共築紀實文化的未來。更多新北市紀錄片系列活動訊息，請上「新北市紀錄片」系列活動主題網站，或臉書搜尋「感動，無所不在！」