直擊高雄「三角錐展示街」　禁停花招百出...副分局長喊敦親睦鄰

高雄市三民一分局十全路派出所日前爆發一起停車糾紛，一名員警將車暫停在派出所旁影印店門口，遭老闆進所要求移車，過程中疑似有言語衝突。事件曝光後引發熱議，三民一分局副分局長洪茂榕私下向記者透露，派出所與地方互動要「敦親睦鄰」，如果要臨時停車，應該跟當地住戶打聲招呼，保持良好關係。

▲山東街看到不少放在馬路上的三角錐 。（圖／地方中心攝）

記者今（11）日重返事發地點周邊的山東街實地走訪，看看「敦親睦鄰」之後的現況。結果沿線景象讓人印象深刻，整條巷道宛如「三角錐展示街」，左右兩側店家與住戶門口，不是擺放橘色三角錐，就是立著「禁止停車」牌，有的還綁著紅布條、反光條，甚至直接用水桶、舊家具、鐵椅擋路，從同盟路這一頭進入一路走到跟十全路的交叉路口，幾乎看不到完全沒有阻擋物的門口。

▲除了三角錐之外，還有禁止停車的告示牌 。（圖／地方中心攝）

▲跟十全派出所發生「停車糾紛」的店家門口前，臨停了一部貨車 。（圖／記者吳奕靖攝）

雖然山東街為雙向四線道，但是最左邊與最右邊的兩車道也停放了不少車輛，造成實際通行寬度偏窄。有居民坦言，擺放這些東西是為了「保證自家進出空間」與「方便停車」，尤其商家需要搬貨或車庫進出困難時，更不希望門口被長時間占用。

至於是跟派出所員警發生「停車糾紛」的影印店，在記者前往時，其門口剛好有一部貨車閃著黃燈臨停，而且還有其他車輛停放，佔據了一半道路；或許在這條街上，三角錐、路牌與車輛早已成為日常風景。

