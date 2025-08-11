　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從清潔工到文學獎得主　陳業芳這樣翻轉命運

陳業芳說，希望自己的作品也能如同卡蒂妮的書信，被人們閱讀、產生影響力。

▲陳業芳說，希望自己的作品也能如同卡蒂妮的書信，被人們閱讀、產生影響力。

圖文／鏡週刊

陳業芳在臉書如此自我介紹：「語言是我的流亡地，也是重生之路。從印尼到台灣，從工地到鍵盤，用鐵絲綁鋼筋的手寫詩、寫文章…」

曾經，她苦於一句中文都不會講，多年後，她成為多語翻譯，又考上連台灣人都覺得難考的就服員證照，更拿下「移民工文學獎」首獎。成長在以穆斯林為主的回教國家，她的偶像卻是印尼的女性主義者卡蒂妮，那是她一路追求獨立與自由的起點。

住嘉義20年，陳業芳的台語比中文更溜，這天聊到小時候在印尼愛讀小說，她說：「我都讀一些偵探的，像克莉絲蒂，還有一個叫做什麼…」她喃喃自語回想著：「伊叫蝦咪名？」福爾摩斯？「對啦！」她咧嘴爽朗笑著。

從小愛寫作　印尼偏鄉育夢想

20年前剛來台灣時，她一句中文都不會說，如今的她，中文、台語、客語、英語、印尼話五語皆通，還連續2年拿到「移民工文學獎」，獲獎後，立刻有出版社找她出書，更有電影公司想以她的故事拍片，際遇堪稱奇幻。

最近，44歲的她剛離開待了3年半的公職，各種演講或授課的邀約就接連上門，例如前陣子她應扶輪社之邀，到台北圓山飯店演講，也不時去學校教印尼文。她說，想做的事太多：當通譯、作家、讀研究所、甚至自媒體，興趣多到難以抉擇。

但這些，是以前的她想都不敢去想的。她曾在臉書自剖：「曾經，我是一個來自偏鄉、毫無希望的孩子。我心中孵化出許多不切實際的夢想，像是去吃麥當勞或肯德基、擁有一部摩托車、踏上國外之旅、目睹雪景、擁有一台手機、擔任翻譯或作家、攻讀大學學位…」

陳業芳國三的照片，愛聽搖滾樂的她在房間貼上邦喬飛Bon Jovi、槍與玫瑰Guns N'Roses的海報。（陳業芳提供）

▲陳業芳國三的照片，愛聽搖滾樂的她在房間貼上邦喬飛Bon Jovi、槍與玫瑰Guns N'Roses的海報。（圖／陳業芳提供）

這些是妳小時候的夢想嗎？她卻這樣答：「這些都是不可能實現的東西！別人看起來很簡單，可是對我來說，是不可能的。」語氣鐵一般篤定。原來，稱作夢想都奢侈了，例如麥當勞，只在小說中讀過，至於摩托車，她說家裡僅有腳踏車，她會騎，而父親總是走路。

她是客家裔印尼人，出生於印尼一個叫彬路的小鎮，在西加里曼丹省，「我們村莊有很多客家人，我的母語也是客家話。」父親是承包工程的小包商，母親開雜貨店，育三女二子，陳業芳排行第二。她自小喜歡寫作，「高中時我們學校有一道『文藝牆』，可以貼上自己的作品，我大概每個禮拜都會貼一篇，有靈感就寫。如果有一段時間沒寫，還會有同學跑來問我『怎麼很久沒看到妳的作品？』」

崇拜卡蒂妮　勤練英文追自由

她也愛閱讀，尤其愛讀西方小說或書籍。家裡沒錢買書，她常去教會的圖書館借書。其中一本書影響她甚深，「印尼4月21日是『卡蒂妮日』，不放假的紀念日，學校老師上課也會教卡蒂妮的理念，我聽了覺得卡蒂妮滿有道理，就去找她的書來看。」

卡蒂妮（Raden Adjeng Kartini）是印尼的女性主義者，曾說：「不僅白人女性有能力照顧自己，棕色皮膚的女性也有能力讓自己自由而獨立。」卡蒂妮生於19世紀，印尼仍一夫多妻，且女性仍無法上學，出身貴族的卡蒂妮被迫嫁給一位已婚貴族。陳業芳說：「那本書是卡蒂妮寫給朋友的信集結起來的。卡蒂妮在信上寫得很傷心，她的婚姻是父母安排的，她覺得每天都像被關在一道高高的牆裡面，沒辦法出去。她認為，女人不應該被關在高牆裡，讀書的也不該只有男生。」幸而婚後的卡蒂妮獲得先生支持，與先生合辦一所女性學校，專門提供女性受教育。

陳業芳高中畢業後當過家教、去朋友的電器行上過班、幫過叔叔做生意。兒時她一直有個夢想，「我想當導遊，就可以出去各地跑，所以我很努力學英文。」高中畢業後她的英文能力已頗佳。然而能力再出眾，家鄉貧困，別說導遊，連一般工作都難找。苦悶之際，20多歲的她決定一搏，去台灣工作，「如果一輩子在印尼，可能就只有這樣而已，我想去國外看看。」

那個年代，不少印尼年輕女子會被勸說嫁到台灣，「有親戚說妳去台灣工作不如去結婚，但我說結婚是一輩子的事，工作是暫時的，不習慣可以回家，結了婚沒辦法回家。而且那時候都是嫁給年齡差距很大的台灣人，我跟親戚開玩笑說，恐怕要一手推輪椅、一手推嬰兒車。」

崇拜卡蒂妮的陳業芳，再苦也不願委屈自己的婚姻。2005年她終於來到台灣，印尼女性來台大多擔任看護，但陳業芳自認像個漢子，不適合做看護，她向仲介公司說，想去工地。

工地遇情郎　婚後甜蜜慘變調

她在工地當清潔工，但一句中文都不會講，更別說台語，經常只能比手畫腳，最後她決心下苦功，以羅馬拼音記下台語，每天睡前背誦一次。她的台語漸漸流利，某天，一名外籍工程師來到工地測量，意外發現這位清潔工竟能與他以英語流利交談，大驚並大喜，後來工程師每次來台，都請陳業芳擔任口譯，替他把英文譯成台語。

工地裡，陳業芳注意到一個台灣雜工，長得帥又總是努力工作。二個年輕人眉來眼去，開始交往，逛遍大大小小夜市，2007年二人甜蜜成婚。

差點與先生離婚的陳業芳，如今夫妻感情甚好。（陳業芳提供）

▲差點與先生離婚的陳業芳，如今夫妻感情甚好。（圖／陳業芳提供）

嫁給兩情相悅的台灣人，不必「一手推輪椅、一手推嬰兒車」，甜得出汁的結局。陳業芳卻怎樣也沒料到，這樁婚姻並沒有比較好。婚後她才發現，先生很大男人，非但不做任何家事，脾氣也差，動不動就罵她、嫌她，連在公眾場所都照樣當眾大罵。生下一女一子後，她還只能當全職媽媽，先生不讓她外出工作。

先生始終不信任她，不只反對她工作，還總是只給窘迫的家用錢，就怕她像其他新住民一樣「跑了」。她連買一杯珍珠奶茶，都要先生同意。

那幾年，她憂鬱至極，很想回印尼看看父母，偏偏經濟根本不允許。某天，情緒低落的她甚至在臉書寫著：「媽，如果我選擇死亡，靈魂會不會帶我去找妳？我真的真的好想妳，好想聽妳講那些我兒時的小故事…」

但，她也記得母親講床邊故事時常說：「當有一天我們所做的一切都不如意時，要像故事裡那個小孩一樣，堅持到最後。」她開始暗自規劃。

研讀舊課本　自學中文搏翻身

陳業芳第一次投稿的作品〈打磨：石也能成玉〉幾乎是她的半自傳：「…我再也受不了，我想像卡蒂妮女士一樣獲得解放。等孩子們上學後，我就必須能夠養活自己了。為了找到一份夢想中的工作，我必須先增強我的能力。當我的孩子們熟睡時，我用舊課本自學中文…」

陳業芳說，寫作於她是紓壓，她喜歡透過寫作紓發各種心情。

▲陳業芳說，寫作於她是紓壓，她喜歡透過寫作紓發各種心情。

她只在婚後上過100小時的「新住民識字班」，學注音與簡單中文，有天倒垃圾，她看到一本被丟棄的小學二年級課本，撿起來，開始學認字寫字。她也去圖書館借圖文書，甚至用打電玩聊天來勤練中文打字。

她寫著：「我緩慢而堅定地積累著知識。我想，我的未來取決於我此時此刻所做的決定，如果我決定每天沉迷韓劇，那麼，未來我可能只會知道那些演員的名字，但如果我決定學習，那麼我的夢想就可能達成。」「我等待的時刻終於來了，我被一家外國職業介紹所錄取為翻譯，但不幸的是，他禁止我工作。」

然而，心中的卡蒂妮始終在呼喚著她。這次，陳業芳沒讓步，鐵了心堅持。先生無可奈何，但自此動不動視訊查勤，還規定陳業芳只能穿長褲上班。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


