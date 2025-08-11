保時捷業務逆向超車嗆「有撞到？」　網見公司聲明怒：騙小孩嗎

▲保時捷一名業務在北宜「逆向超車」，相當驚險。（翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台 YouTube）

桃園保時捷中心一名業務日前駕車行經北宜公路違規逆向超車，險些撞上對向車道的C男，驚險畫面也被行車紀錄記拍下，C男事後前往保時捷中心理論，卻遭對方冷回「有撞到嗎？」事件引發爭議。對此，桃園保時捷中心發布聲明稿表示，該業務是在非上班時間駕駛私人車輛並違規，因此對該員工予以「停職」處分。但卻被網友抓到，聲明疑似在玩文字遊戲，「只是停職 不是革職 不要玩文字遊戲」。

桃園保時捷中心9日晚間透過臉書發布聲明，表示公司一名黃姓業務於8月2日非上班時間駕駛私人車輛，於北宜公路發生逆向超車違規行為及後續相關事件，引起社會大眾的關注。本公司對於外界的疑慮，特此說明。

聲明中提到，雖然該行為屬於員工個人行為，然而此舉已違背公司一貫重視守法守規、安全駕駛以及專業的核心準則，也影響了社會對品牌的觀感。「對此，本公司已依內部規範，對該員工予以停職處分，並將全力配合並尊重主管機關依相關規定調查，以及辦理後續事宜。」

聲明最後強調，公司將進一步加強員工安全駕駛與行為規範的教育訓練，確保所有員工於任何情況下皆能維持遵守法律與安全標準。我們將持續秉持專業與謹慎的態度，落實對客戶與社會的責任與承諾。

聲明發出後卻被網友罵爆，「有guts一點就革職 直接開除 永不錄用！還要留這種禍害 會拖累保時捷的形象」、「有這樣的員工，都已經給負評了」、「公關危機」。

不過也有網友質疑聲明稿的真實性「假聲明稿好嗎？沒有總經理簽名蓋章，這種電腦稿人人都會打字好嗎？騙小孩嗎？所以保時捷桃園中心家裡沒有大人嗎？」



