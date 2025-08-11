　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

詐騙犯「高調拍抖音」分享經驗！他一看怒了：台灣人自我傷害行為

身穿黑衣男子自稱曾因詐騙26人、涉案金額逾300萬元而入獄，刑滿出獄後卻毫無悔意。（翻攝@kai4949x）

▲身穿黑衣男子自稱曾因詐騙26人、涉案金額逾300萬元而入獄，刑滿出獄後卻毫無悔意。（翻攝@kai4949x）

圖文／鏡週刊

一段抖音影片在網路上引起熱議。影片中，1名身穿黑衣男子自稱曾因詐騙26人、涉案金額逾300萬元而入獄，假釋出獄後卻毫無悔意，甚至高調拍片分享自己的「詐騙經驗」聲稱想賺錢可以提供意見，引發網友譁然與批評。

影片畫面顯示，該男子手持司法部判決書，笑著解釋案情，透露涉案損失高達300萬元，但法院僅強制扣款7千多元。他坦言原本不願賠償，是為了爭取假釋才和被害人和解並償還部分款項，否則假釋申請將更困難，通常得服刑至刑期9成。此外，他還透露騙來的錢早已花光，認為「出獄後錢還是能繼續花」。

誇張行徑惹怒網友！許多人留言痛罵「車手就車手 ….驕傲三X看不懂」、「我弟4年前被詐騙然後上吊死了，我只想問！害死人你們都無感嗎？！」「全台灣最知名的詐騙集團首腦被起訴28.5年，還是有一堆粉絲，這就是台灣」。

臉書粉專「Ziv學長聊貸款」則感嘆，自己從事金融教育長達3年，秉持誠實守法，致力於普及理財知識與防詐騙觀念，卻多次遭平台限流、封號，反觀詐騙犯卻能大肆宣揚歪理，令人心痛。

該創作者強調，詐騙不僅傷害26個家庭，也毀壞社會信任，是台灣人自我傷害的行為。他呼籲社會珍惜正直與誠信的價值，堅持走正道，相信靠努力與合法理財，同樣能成功致富且心安理得。對他而言，光明與黑暗同存，但正道終將勝出，期待更多人支持真正有意義的內容，為社會帶來正向力量。

根據警政署165打詐儀錶板統計，僅今年7月全台遭詐騙的金額高達85億元。然而，詐騙手法層出不窮，部分詐騙集團成員甚至將行騙過程視為炫耀資本，在社群媒體上大肆分享，凸顯現行法律在嚇阻犯罪方面仍有不足。


國中女壘奪世界冠軍　暖醫效法辜董「請吃燒肉」：沒道理男生有女生沒有
看站名不用等翻頁啦！北捷跑馬燈「減肥了」　網友讚爆精簡版
又見「毒蔬菜」！台灣人日常愛吃1蔬菜　逾3.8萬公斤全銷毀

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳業芳在臉書如此自我介紹：「語言是我的流亡地，也是重生之路。從印尼到台灣，從工地到鍵盤，用鐵絲綁鋼筋的手寫詩、寫文章…」

