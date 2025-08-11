核三公投反方甘崇緯批弊案阻綠能發展　列3理由籲莫忽視戰爭風險

▲核三重啟公投第三場說明會。（圖／中選會提供）

記者詹詠淇／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，中選會在投票前舉辦5場意見發表會，今（11日）下午舉行第三場說明會，由中選會委員陳月端主持，正反方代表分別為「核能流言終結者」創辦人黃士修與台灣綠黨第23屆共同召集人甘崇緯。針對綠能弊案，甘崇緯提到，關心環境的人比大家更憤怒，就是這些人在阻撓綠能發展。台灣綠黨支持綠能，但不支持毀鄰搶地的綠能，也不容許任何人假綠能之名行貪污之實。他也以3大理由說明不能忽略戰爭時期風險，並以烏俄戰爭烏克蘭經驗為鑒，比起依賴大型集中能源設施，彈性而多元化才是戰爭時期首要考量。

針對核三廠位在恆春斷層的風險，甘崇緯在第二輪發言表示，美國加州洪堡灣核電廠因為靠近斷層直接除役，連核廢料都直接搬走；日本敦賀發電廠發現廠區下方可能是斷層後，也直接停用。「真正理性科學務實做法，不是遮住眼睛不管地質數據，而是應該看清現實，誠實面對地質科學，拒絕把核能科學用在錯的地方，所以不是去賭斷層不會動，而是遠離活動斷層，無法遠離的就趕快讓它停下來。」

甘崇緯提到，不考慮中國，2004年至2023年全球啟用53座核電機組，同時關閉104座核電機組，全世界關掉核電機組將近啟用2倍，近2年來全球對於再生能源投資也是核能投資將近10倍，這才是真正的全球趨勢。

不只選址錯誤跟違背全球能源趨勢，有關核三廠安全風險，甘崇緯指出，工程上有基本概念「浴缸曲線」，設備剛開始容易故障，中間穩定期較少故障，最後後期零件老化、材料變脆，導致事故機率節節上升。核三廠用40年了，已過原本設定期限，核三廠年紀剛好是浴缸曲線最容易出事的年紀，這時還能維修繼續用？代價可不小。

甘崇緯表示，美國加州魔鬼谷核電廠跟核三廠一樣是由西屋公司（Westinghouse）蓋的，商轉時間只比核三晚1年，原本2025年除役，加州決定延役5年。延役代價成本估算2500億元到3900億元新台幣。重啟核三不但風險高，經濟上也要付出不小代價，退一萬步，就算願意花這筆錢，萬一真的出事怎麼辦？日本福島核災教訓大家都還記得。

甘崇緯說，核災發生前日本電力公司也說有萬全機制，但地震海嘯導致爐心熔毀，經主管機關保證無安全疑慮，真的能保證未來不會出事？福島核災當時有16萬人被迫撤離，現在超過2萬4千人沒回去家鄉。根據日本官方政府估計，清理賠償費用將近22兆日圓，根據日本經濟研究中心估算，最終可能花費35兆到80兆日圓。取中間值約11兆新台幣，相當台灣快要4年中央政府總預算，只談錢都沒辦法負擔。

不只是錢的問題，甘崇緯指出，台灣面積比日本小、人口比日本密集，一旦發生核災，「我們根本沒有承擔後果的空間跟能力」。以時間來看，如果要重啟核電廠也不是今天要明天就能發電。要經過層層安全程序，整套流程下來至少5年起跳。

甘崇緯認為，也不能忽略戰爭時期風險。第一，如果中國真的封鎖台灣海運空運，原本要出口的工廠也不得不停止生產，出口導向的台灣用的量本身就會大幅下降，而平時數據推算戰爭時期能源儲量本身就不科學。

第二，甘崇緯說，戰爭時期核電廠不用直接被打，光是攻擊核電廠輸配電網就能癱瘓電力。從烏俄戰爭可看到，時至今日，扎波羅熱6座核能機組都處於停機冷卻狀況，同時烏克蘭也發現分散可快速修復再生能源跟韌性電網才是供電關鍵，「所以我們要加速發展再生能源，也要趕快讓台電把特高壓電纜地下化，這些都比蓋更多大型核電站更能保障戰爭時供電。」

第三，甘崇緯表示，扎波羅熱核電廠在戰爭時期有4條聯外電線全斷，8部失去外部電力，只能靠柴油發電機撐5到14天。俄軍甚至在廠區周圍部署重砲，把核電廠變成軍事基地，牽制烏克蘭反擊。這不是能源安全，這是戰爭時期巨大風險，因此不要再拿戰爭時期能源安全、核電來恐嚇台灣民眾，比起依賴大型集中能源設施，彈性而多元化才是戰爭時期首要考量。「面對未來戰爭風險，我們需要不是更多核電廠，而是建立個更加靈活可持續的能源供應體系。」

「要問我們要用5年時間幾千億預算去賭一座老舊錯誤選址，戰爭時期還有風險核電廠嗎？我們要做能源豪賭，還是真正有未來性的能源上？我想答案應該很清楚」，甘崇緯提到，2024年總統選舉時，綠藍白共識2030年燃氣佔45%以上，再生能源27%以上。這是三大黨跟多數民眾在務實範圍內共識，發展更多再生能源。

要怎麼達到？甘崇緯認為，很多人看到綠能弊案、開發爭議會很失望，「其實我們這些關心環境朋友都比大家更加憤怒」，就是這些人在阻撓綠能發展，他要強調，台灣綠黨支持綠能，但不支持毀鄰搶地的綠能，也不容許任何人假綠能之名行貪污之實，「我們要的是永續的能源，不是毀壞的環境；我們要的是公開透明制度，不是貪汙舞弊的黑箱。像是綠能弊案，我們第一時間揪出來，錯誤綠能選址我們要來反對。同樣的，台灣核電一樣有重重弊案，核三廠更是蓋在活動斷層的錯誤選址，我們不應該再讓人民繼續承擔這個好不容易熬過風險。」

最後，甘崇緯呼籲，只要年滿18歲，823為了自己跟家人投下不同意票，這不是為哪個政黨，而是共同台灣未來。