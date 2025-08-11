接任台東縣農產公司總經理　劉錦源：以務實策略強化行銷通路

▲劉錦源13日接任台東縣農產公司總經理。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府宣布，台東縣農產公司總經理一職，自13日起由劉錦源先生接任。縣府表示，農產公司長年承擔在地農產品的集運、加工與配送工作，為補強品牌行銷及市場拓展等相對薄弱的環節，此次延攬具多年媒體與行銷經驗的劉錦源，期盼藉由其專業背景，帶動公司在市場經營上取得新進展。

縣長饒慶鈴表示，台東農產品品質優良，具備進軍全國與國際市場的實力，關鍵在於如何透過有效行銷與策略合作，提升附加價值並擴大市場能見度。劉錦源長期投身於新聞與媒體行銷領域，熟悉品牌企劃與通路經營，相信能夠結合農產公司的既有基礎，推動農產品品牌化與多元行銷，創造更穩定的產銷模式。

劉錦源表示，農產公司在農民、產銷班與市場之間扮演重要橋樑，他將以務實策略強化行銷通路、拓展市場版圖，並透過跨界合作與品牌故事塑造，讓更多消費者認識並喜愛台東農產品。未來也會關注國際市場趨勢，協助在地產業掌握新機會、提升競爭力。

縣府指出，劉錦源畢業於東海大學，並取得國立台東大學管理學碩士學位，現為教育部部定講師，曾任中視新聞部、台視新聞部及TVBS新聞部記者，並參與多項地方產業推廣與行銷專案，累積了廣泛的產業與市場經驗。未來農產公司將依縣府政策方向，深化產地與市場連結，整合產業資源，持續穩固農民收益並提升整體競爭力，讓「台東品牌」在國內外市場持續展現價值。