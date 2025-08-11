成功鎮阿美族文化節　新豐派出所深入推廣交安與防詐宣導

▲新豐派出所推廣交通安全與防詐騙宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升民眾交通安全與防詐騙意識，台東縣警察局成功分局新豐派出所日前參與成功鎮114年阿美族文化節系列活動，於會場設置宣導攤位並積極與居民互動。活動吸引大量在地民眾與遊客，警方趁熱鬧人潮機會，將重要的用路與防詐資訊帶入社區，現場氛圍熱絡，宣導效果良好。

新豐派出所在場以「行人優先、禮讓行人、減速慢行」為主要宣導主軸，針對機車騎乘安全（正確佩戴安全帽、過彎減速）、高齡用路族群的注意事項、夜間提高能見度（發放反光條與發光手環）等進行重點說明；同時結合互動式數位宣導（QR code連結法規與防詐資源），並針對近期高發的詐騙類型——解除分期付款、假網拍與投資詐騙等，向民眾解說辨識要點與應對步驟，鼓勵遇疑訊息立即撥打165反詐騙專線或110求證。警方亦提醒用路民眾出遊前檢查車況、善用警廣及分局臉書掌握即時路況，以降低旅遊期間的事故風險。

成功分局分局長潘俊宏表示，文化節等在地盛會是推動社區安全教育的良好平台，警方除負責維持活動秩序外，更以預防為主，主動將交通與治安防護工作向民眾延伸。分局將持續協力地方政府與社區團體，透過面對面宣導、實物發放與數位連結，深化民眾的防範觀念，期望藉由警民合作，共同營造「平安出門、平安回家」的生活環境。