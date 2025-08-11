揪團遊台東！復康巴士直達熱氣球光雕音樂會

▲復康巴士直達熱氣球光雕音樂會。（圖／記者楊晨東翻攝）

楊晨東／台東報導

台東縣政府「揪團遊台東」活動，於7日推出限定行程，復康巴士從台東最北端的鄉鎮長濱鄉啟程，晚間並帶領參與者前往台東市國際地標，欣賞每年吸引數十萬人次造訪的「台灣國際熱氣球嘉年華」，結合熱氣球光雕、無人機燈光秀與煙火演出的《光雕音樂會 feat.無人機＋煙火秀》，報名參加此次活動的鄉親都直呼「驚喜！高興」。

縣長饒慶鈴表示，為讓長者與行動不便者也能安心出遊、親近在地風景，縣府規劃「揪團遊台東」計畫，提供復康巴士接駁服務與完整交通支援，打破交通限制，打造安全無礙的旅遊體驗；並自7月起陸續推出東海岸、南迴線與縱谷線等多條特色路線，搭配老街巡禮、美食饗宴等活動內容，滿足不同族群的旅遊喜好與需求，讓參與者深入感受台東的自然風光與人文魅力。

社會處長陳淑蘭進一步說明，「揪團遊台東」服務對象為設籍台東縣、年滿65歲長者，或需使用交通輔具的身心障礙者。每團8人（含陪伴者）即可報名參加，參與者僅需負擔100元清潔費，其他交通費用全額補助。需特別留意，活動不包含導覽、門票與餐飲，園區門票、保險與餐費需由參加者自理。

「揪團遊台東」相關活動資訊與報名辦法，公布於台東縣政府社會處Facebook粉絲專頁、東台灣客運Facebook粉絲專頁及社會處官網公告專區。有需求的團體若於縣內辦理旅遊、活動或會議，亦可聯繫社會處社會福利科申請交通支援，聯絡窗口089-340720 分機110（高社工）、分機109（謝小姐）。