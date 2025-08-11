　
地方 地方焦點

空氣監測標準更嚴　台東維持良好成績

▲台東上半年良好日數達147天。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東上半年良好空氣品質日數達147天。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

今年起我國正式實施新版空氣品質指標（AQI），其中PM2.5標準由原本的年平均15微克／立方公尺調降至12微克，監測標準更加嚴格。在此標準下，台東縣114年上半年（1至6月）空氣品質依然維持良好，AQI≦50的良好等級比率達81%，良好日數達147天，平均AQI為43，而PM2.5平均濃度約6.9微克／立方公尺，大幅優於現行的PM2.5標準。

台東縣環保局指出，為維護台東縣良好空氣品質，環保局持續推動多項空污管制措施，包括移動污染源減排、汰換老舊車輛、餐飲油煙管理、推動環保祭祀、農廢露燃取締、營建工地查核及導入AI智能灑水等，並搭配智慧科技掌握污染熱區與來源，精準應對各類污染態樣。

此外，在低碳運具推動方面，台東於今年大幅擴展公共自行車服務，截至6月底已設置70處YouBike站點，提供1000輛YouBike 2.0與2.0E車輛，成功串連市區、景點與生活圈，鹿野熱氣球嘉年華期間也增設多處站點，便利遊客以綠色交通，減少碳排放與車流壓力，實踐「慢活城市、永續旅遊」的目標。

環保局進一步指出，台灣夏季整體空氣品質普遍良好，但颱風季節前後易受外圍環流影響，可能導致空品擴散不佳或揚塵增加，此外，夏季長時間的陽光照射也會觸發光化作用，使得白天臭氧濃度容易上升，因此，呼籲民眾養成查看空氣品質預報的習慣，下載「環境即時通APP」及「揚塵一把罩APP」，即時掌握空品變化，共同守護健康生活。

