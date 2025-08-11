營造關山小鎮成為藝文之鄉　授課教畫畫學員感到好有成就感

▲研習學員的作品即日起展出於「關山鎮客庄生活傳藝中心」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山鎮公所日前在「關山鎮客庄生活傳藝中心」舉行素描及壓克力學習班成果展，學員們經過30小時研習課程在老師梁錦貞的指導下完成一幅幅精彩的作品。學員中除了在地民眾外還有來自鄰近的花蓮玉里、台東市區，研習期間即使遇上強風豪雨仍是「全勤」不願缺席每一堂課。



成果展代表鎮長彭成豐出席公所秘書林梓群鼓勵學員們再接再厲，尤其彭鎮長上任後極力推動藝文人口的培養，有機會鎮公所會再規劃進階班課程讓學員繼續「精進」。台東縣議員陳宏宗秘書周福安則對於學員展出的作品感到相當驚豔，他指出關山藝術人文素養的提升與日俱增，藝文活動的推動成效值得令人期待。



指導老師梁錦貞表示，透過紮實的學習奠定良好基礎，將來畫什麼都能得心應手；梁錦貞上課期間不斷給予學員打氣加油，從中降低挫折感並建立起信心與成就感。研習課程的繪畫範圍包括基礎素描、壓克力顏料畫、透明水彩、粉彩、油蠟筆、色鉛筆、不透明水彩、廣告顏料、水墨等，呈現在展牆的每張圖都是學員一筆一劃的成果，旁人乍看之下還以為是印刷線稿塗色的。



學員中不乏是第一次畫畫的初學者，原本還擔心會畫的不好內心非常糾結，學員在成果發表會中提到雖然只有10堂課，但是期間卻是學到很多東西。從一開始覺得手指頭很僵硬，感覺眼睛看到的圖案無法順利連結到手。初期總是覺得畫的不好，老師耐心並採用簡單易懂的方式教畫圖，沒想到最後呈現出的作品讓她好有成就感。研習學員的作品即日起展出於「關山鎮客庄生活傳藝中心」，歡迎有興趣的民眾可以前往觀賞。