台東赫見「門牌機車」！車尾掛住址逗笑網友　警方回應了

▲門牌機車恐挨最高3萬6罰單。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣大武鄉大鳥村近日出現一輛「家車合一」的創意機車，引起當地民眾熱議。這輛銀白色普通重型機車，車尾本應懸掛的制式車牌不見蹤影，取而代之的是一塊寫有「大武鄉大鳥村某某號」的住宅門牌，從鄉、村到門牌號碼一清二楚，宛如將自家門口直接搬上路。

有民眾將畫面拍下上傳網路，笑稱這是「最有在地特色的車牌」，留言更是五花八門：「這樣就不怕忘記家裡地址了」、「警方直接把罰單寄到家」、「全世界都知道你住哪」。也有人打趣說，郵差和外送員可能會崩潰，因為這個「住宅」隨時在移動；還有人調侃這是「家與車一體化」的新式防盜法，但也有人好奇門口原本的門牌去哪了。

不過，縣警局交通隊提醒，該行為已涉及《道路交通管理處罰條例》相關規定，可依第12條第1款「未領用牌照行駛」及第7款「已領有號碼而未懸掛或不依指定位置懸掛」處以3,600元以上、3萬6,000元以下罰鍰，並可當場移置保管車輛。

大武分局表示，目前已找到車主，並勸導不得再使用地址門牌替代車牌，否則若再違規上路將依法告發。警方也呼籲，汽機車必須懸掛合法車牌，切勿以其他物品取代，以免觸法。