義男遭母親殘殺肢解！　真相反轉「都是為了保護她」

????#Gemona Ancora dettagli raccapriccianti sull'omicidio. Lorena Venier, l'infermiera di 61 anni che insieme alla nuora ha ucciso e fatto a pezzi il figlio, ha raccontato di averlo sedato prima di ucciderlo e poichè non si addormentava di avergli fatto 2 iniezioni di insulina. pic.twitter.com/0HDFrf9QPh — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 5, 2025

記者吳美依／綜合報導

義大利一名35歲男子遭殺害肢解，凶手竟是親生母親。61歲的洛雷娜（Lorena Venier）落網後表示，兒子是酗酒又吸毒的家暴慣犯，她是為了保護兒子的同居女友，才會對親生骨肉痛下殺手。

《太陽報》報導，這起事件發生在義大利東北部小鎮「傑莫納德弗留利」（Gemona del Friuli），死者亞歷桑卓（Alessandro）住家垃圾桶散發腐爛臭味後，他不完整的遺體才被發現。一周後，死者同居女友邁林（Mailyn Castro Monsalvo）心理崩潰而自首，隨後洛雷娜也承認犯行，2人雙雙被捕。

根據調查，亞歷桑卓失業並有酗酒與吸毒的問題，長期虐待同住母親及女友，最近提議要帶著邁林及剛出世的孩子，搬到女方家鄉哥倫比亞，成為犯案導火線。

洛雷娜表示，她把邁林當成親生女兒，這個可憐的女孩長期遭到「毆打、辱罵和死亡威脅」，產後憂鬱症也不被重視。洛雷娜擔心自己再也無法保護邁林，「我不能讓他們搬去哥倫比亞，邁林和寶寶在那裡非常危險。阻止他的唯一方法就是殺了他。」

7月25日，洛雷娜在死者的檸檬汽水裡摻入鎮定劑，又對其注射大量胰島素，最終使用枕頭與鞋帶，殺害亞歷桑卓，上述過程都有邁林的參與及協助。隨後，洛雷娜使用鋸子肢解遺體，棄置垃圾桶。

如今，洛雷娜被指控謀殺與藏匿遺體，邁林則涉嫌教唆殺人，等到驗屍結果公布，都將被正式起訴。至於死者與邁林所生下的6個月大嬰兒，已被社福機構安置。