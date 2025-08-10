北車公車站驚見家暴！男雨傘狂毆、當街拖妻　熱心民眾全圍上來

記者張君豪／台北報導

今天10日下午3時許，北市中正區台北車站公車站牌旁發生一起莽夫當街家暴妻子的離譜案件。賴姓男子疑因稍早工作時的糾紛，在返家途中情緒失控，竟在北車公車站旁，直接當街拿雨傘揮舞，毆打妻子黃女並將她拖行在地。現場有熱心民眾目擊全程，用手機拍攝影片、上傳至社群平台 Threads，影片曝光後引發網友譁然，轄區中正一警方獲報到場處理。

▲賴男在北車公車站當街施暴拖行妻子，遭警方依法送辦。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

中正一警方表示，獲報後派員迅速趕抵現場，第一時間將雙方隔離處理。考量黃女安全，警員依職權通報台北市家防中心，協助安置與申請保護令，並製作脆弱家庭通報，以防止施暴男後續再次暴力侵害妻子。

警方證實，雙方暫未提出刑事告訴，但賴男因行為涉及《社會秩序維護法》87條「加暴行於人者」，仍遭警方依法函辦。中正一警方藉此案例呼籲，無論是肢體、言語或精神暴力，都屬家暴範疇。民眾若遇類似情況，應第一時間撥打110或113保護專線，警方將立即介入並協助申請保護令與安置措施，避免釀生悲劇。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。