狠父棄養3子女又家暴妻！2女兒聲請免除扶養義務　遭駁回理由曝

▲爸爸棄養又再婚，姊妹沉痛向地院提出免除扶養聲請。（示意圖／取自免費圖庫photo AC）

記者唐詠絮／彰化報導

一對姊妹因不滿父親長期未盡養育責任，指控他從童年時期就棄家庭於不顧，對母親家暴，甚至哥哥因工安喪命只要賠償金，向法院聲請免除扶養義務。不過法院審理後認為，這名父親目前另有家庭且具經濟能力，根本「不需要被扶養」，因此於裁定駁回聲請。

姊妹主張，從小由母親獨力撫養，睡戲棚、住鐵皮屋，父親沉迷酒色且長期家暴，母親不堪負荷為求活命，提出家暴離婚，父親同意離婚的要求母親淨身出戶並要三個小孩的監護權。

離婚後父親雖取得監護權，卻將三子女丟給祖父母照顧，再婚後更對孩子不聞不問。讓姊妹倆無法接受的是，哥哥因工安意外過世後，並未留下任何遺產，父親第一時間表明要「拋棄繼承」，但隨即又改口表示要依法請領其工安事故的各項賠償金。

根據法律規定，身為第一順位繼承人的父親，不僅是遺產繼承人，更是喪葬費用和遺屬補助的請求權人。然而，父親從未現身處理後事，對喪葬事宜完全置之不理，這種冷漠態度讓姊妹倆徹底心寒。

為此，姊妹對父親提出「遺棄屍體罪」告訴，同時控告繼母涉嫌「教唆遺棄屍體罪」。並向法庭沉痛供稱，父親多年來對家庭不聞不問，如今連兒子的後事都不願處理，卻只關心能領取多少賠償金，這種行為讓她們對他充滿怨恨。基於長期未盡扶養責任，現在卻要她們負擔扶養義務顯失公平，因此依法向法院聲請免除對父親的扶養義務。

法院審理，依民法規定，只有當父母「不能維持生活」時，子女才需履行扶養義務。經過調查，父親現有配偶和成年兒子同住，且剛領取兒子死亡補助款，顯有經濟能力。既然父親目前無需被扶養，自然不存在「免除」問題，直接駁回聲請。

ETtoday新聞網提醒您：

(一)保護被害人隱私,避免二度傷害。

(二)拒絕家庭暴力,請撥打110、113。

(三)防止老人受虐,請撥打110、113。